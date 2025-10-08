Dolly Parton aclara su estado de salud: “Estoy bien, no estoy muriendo”

La cantante Dolly Parton publicó un video para tranquilizar a sus seguidores con respecto a su estado de salud y a disipar los rumores al respecto.

La artista publicó un video en el que se dirige a sus seguidores para aclarar que se encuentra bien y que no está “muriendo”. La artista dijo que se encontraba en un espacio de conciertos de Nashville.

“Hoy es 8 de octubre, obviamente estoy aquí grabando comerciales para el Grand Ole Opry (escenario de conciertos en Nashville), y por eso estoy vestida como una chica del oeste. Quería tranquilizar a todo el mundo. Quiero que sepan que estoy bien (…) No estoy muriendo”, dijo la cantante.

Parton explicó que durante la enfermedad de su fallecido esposo, ella descuidó su salud y los médicos le recomendaron ponerse al día con algunos estudios pendientes y pasar por determinados tratamientos. Aunque no dio detalles, sí aclaró que no se trata de algo grave.

“Hay muchos rumores, pero pensé que si lo oían de mi boca sabrían que estoy bien (…) No estoy lista para morir aún“, comentó Parton.

La preocupaciones en torno a la salud de Dolly Parton comenzaron cuando la artista canceló seis conciertos que tenía programados en el Caesars Palace de Las Vegas, para someterse “a algunos procedimientos”.

Luego de eso la hermana de Dolly Parton, Freida Parton, pidió oraciones por la salud de su hermana. “Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente (…). Y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo”, escribió Freida Parton en Facebook.

Esto desató la preocupación de los fans de la artista y la propia Freida tuvo que aclarar que “no era su intención asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave”. “No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Su amor realmente marca la diferencia”, aclaró.

El representante de Dolly, Olly Rowland, declaró al Las Vegas Review-Journal el martes que Dolly Parton se somete a un tratamiento contra los cálculos renales y aseguró que la hermana de la cantante exageró con su comentario. “Son solo los cálculos renales, y el procedimiento que necesita para resolver esos. Parece que su hermana publicó algo y, curiosamente, se exageró bastante”.

SIigue leyendo:

Karol G encabeza el cartel musical de Victoria’s Secret Fashion Show

Representante de Ricky Martin responde a Rodner Figueroa sobre la sexualidad del cantante

George Clooney habla sobre la crianza de sus hijos en una granja de Francia