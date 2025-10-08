Exdirector del FBI, James Comey, se declara “no culpable” tras ser procesado

James Comey, exdirector del FBI, se declaró formalmente no culpable por cargos de declaraciones falsas y obstrucción de un procedimiento del Congreso.

Comey, quien negó cualquier conducta indebida, enfrenta un cargo por emitir declaraciones falsas y otro por obstrucción de un procedimiento del Congreso, relacionados con su testimonio de 2020 ante el Comité Judicial del Senado.

La declaración fue entregada por su representante legal, Patrick Fitzgerald, quien solicitó inmediatamente un juicio con jurado para dirimir los hechos. El acusado estuvo acompañado por sus abogados, David Kelley y Jessica Carmichael, informó ABC News.

La representación del gobierno recayó en la fiscal estadounidense Lindsey Halligan y Nathaniel “Tyler” Lemons, fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte. La acusación se formalizó por un Gran Jurado federal el pasado 25 de septiembre.

Presiones políticas para presentar cargos contra Comey

El procesamiento de Comey ha generado intensa controversia debido al contexto político y a reportes de desorden dentro de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia. El anterior fiscal federal, Erik Siebert, dimitió supuestamente bajo la presión de la administración Trump para formular cargos contra Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó ABC News. El presidente Trump, por su parte, afirmó posteriormente haber despedido a Siebert.

Para reemplazar a Siebert y asumir la dirección de la oficina, Trump designó personalmente a Halligan, quien se desempeñaba como asesor de la Casa Blanca y exabogado defensor del presidente. El informe de ABC News en ese momento señaló que Halligan presentó el caso ante el Gran Jurado a pesar de que “los fiscales e investigadores determinaron que no había pruebas suficientes para acusarlo”. Antes de la comparecencia del miércoles, el Departamento de Justicia reforzó el equipo legal sumando a dos fiscales federales adjuntos externos al estado.

Críticas de Trump y petición para enjuiciarlo

El procesamiento ocurrió días después de que el presidente Trump solicitara de manera pública a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia que actuaran “ahora” contra Comey y otros adversarios políticos. Trump, quien ha criticado consistentemente al exdirector del FBI por la investigación sobre la interferencia rusa en 2016, reiteró sus críticas el lunes en la Oficina Oval.

En declaraciones a la prensa, el presidente calificó a Comey de “policía corrupto” y afirmó que la imputación constituía un “caso sencillo”. La postura de Comey es clara, según sus propias palabras, al expresar su confianza en el proceso judicial: Comey ha dicho que espera un juicio.

Sigue leyendo:

– FBI desmanteló grupo anticorrupción que espiaba llamadas privadas de republicanos

– FBI ofrece recompensa por información de agresores que atacaron a oficiales federales en Illinois

– FBI presumen más de ocho mil arrestos de presuntos delincuentes violentos en tres meses