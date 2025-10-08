Ingrid Martz revela motivos tras su separación y el camino hacia el divorcio

Ingrid Martz compartió un video en Instagram en el que aprovechó para centrarse en sus seguidores, ya que explicó la razón por la cual ella aparece muy poco ahora en fotos o videos con el padre de su hija. Esto se debe a que han pasado dos años desde que finalizaron su relación sentimental por motivos que ella, hasta el momento, no ha querido revelar.

“Siempre he recibido puro amor y cariño de todos mis seguidores, siempre mensajes hermosos. Me han seguido en las buenas y en las malas, me han echado porras cuando he estado enferma, en una cirugía, han estado conmigo en el nacimiento de mi hija, han visto crecer a Martina, así que yo creo que lo que ustedes se merecen es el cien por ciento de mi honestidad. Tengo que ser completamente honesta con ustedes”.

La actriz aprovechó para recalcar los dos motivos por los cuales ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Uno de ellos es porque han pensado mucho en el crecimiento de su hija sin tener a las dos figuras en la misma casa, y la otra es porque, como en toda separación, no sabían quién se quedaba o no, y prefirieron mantenerse así.

“La razón principal es porque a los dos nos costaba mucho trabajo pensar en la posibilidad de dividir el tiempo de Martina [su hija]. Para mí era imposible, era un tema que ni siquiera podía tocar porque inmediatamente me bloqueaba, lloraba, sentía que se me salía el corazón. La segunda causa, como en millones de parejas, obviamente tiene que ver con las cosas materiales: el lugar en donde vives, si vendemos, si no vendemos, si te quedas tú o si me voy yo“, mencionó.

Lo que al inicio comenzó como una forma de que su pequeña creciera en un ambiente cómodo, ahora para los tres se está volviendo un poco menos sostenible, por lo que considera que todos se están viendo afectados y lo mejor es que cada uno tome caminos distintos. Por lo cual el divorcio ya se encuentra en proceso.

“La mayoría de las personas a nuestro alrededor lo sabe, saben cómo es nuestra dinámica, pero finalmente creo que ya no está siendo una situación sana para ninguno de los tres; así que la separación es inminente y yo supongo que muy pronto, cuando todo esté listo a nivel legal, estaremos divorciados”, dijo.

