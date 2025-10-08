Travis Kelce mandó a instalar un jardín para pedirle matrimonio a Taylor Swift

Cuando Taylor Swift llegó a la mansión de Travis Kelce en Kansas pensó que solo cumpliría con la pauta de grabar el podcast ‘New Heights’ y anunciar el lanzamiento del álbum ‘The Life of a Showgirl’. Pero el jugador de fútbol americano tenía otros planes.

Recientemente, la estrella pop dio una entrevista a Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’ y durante la conversación salió el tema de la propuesta de matrimonio.

Swift explica que mientras ella estaba dentro de la casa, afuera, un equipo estaba instalando el jardín que Kelce usó como escenario para la propuesta. Ella nunca vio que algo estaba pasando en el exterior, pues estaba muy concentrada en la grabación del podcast.

También confiesa que en el momento no sospechaba nada, y aunque vio que Kelce estaba nervioso, no pensó en ese momento a qué se debía.

“Básicamente, creo que para Travis, el podcast fue solo una especie de distracción, una especie de artimaña para evitar que mirara por las ventanas de la casa”, contó.

Ahora, en retrospectiva, piensa: “Él me dijo: ‘Tengo el corazón acelerado. De verdad quiero… sé lo mucho que esto significa para ti. De verdad quiero que esto sea lo que esperabas’, porque habíamos estado hablando de hacer el podcast y anunciar el álbum”. También cuenta: “Él dice, ‘Mi corazón late fuerte’, y nunca había visto a este tipo nervioso. No es una persona nerviosa”.

La pareja anunció en redes sociales el compromiso poco después de que saliera el episodio del podcast. El jardín no solo fue un sitio ideal para el momento, sino que también fue el escenario perfecto para la sesión de fotos que compartieron con el anuncio.

