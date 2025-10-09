Aseguran que Angelina Jolie quiere vivir entre Camboya y Francia

Durante los últimos meses se ha hablado sobre los planes que tiene Angelina Jolie de mudarse de Estados Unidos. La actriz cree que la mudanza ocurrirá el año que viene, pues tiene que esperar que todos sus hijos cumplan la mayoría de edad.

Se dice que Jolie nunca ha querido tener a Estados Unidos como su residencia principal, pero tuvo que hacerlo por su relación con Brad Pitt y porque tras la separación también le era una exigencia. Sin embargo, ahora Jolie ha dicho públicamente que no reconoce el país en el que nació.

Ahora, una fuente cercana a la actriz le dijo a ‘Us Weekly’ que los planes no son fijar un solo país como su residencia, sino que su intención es vivir entre Camboya, Francia y África.

Estos sitios tienen un gran valor para la actriz, en Camboya, por ejemplo, fue donde nació su hijo mayor, Maddox, quien ahora tiene 24 años.

Durante el último año, varias estrellas de Hollywood se han mudado de Estados Unidos, algunas de las decisiones han sido tomadas por la llegada de Donald Trump a la presidencia, pero en el caso de Jolie, las ganas de mudarse vienen desde mucho antes.

En 2019, durante una entrevista que dio a ‘Harper’s Bazaar’, Jolie dijo: “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré en cuanto mis hijos cumplan 18 años. Ahora mismo, tengo que establecerme donde su padre elija vivir”.

Hay que recordar que Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016, y desde ese memento hubo muchos conflictos entre los dos actores. El proceso de divorcio duró ocho años, pues incluyó disputas legales sobre la custodia de sus seis hijos, la división de bienes, y en particular por el litigio acerca del viñedo Chateau Miraval, que ambos poseían.

