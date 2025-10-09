¿Cómo quedaron conformados los equipos en La Isla: Desafío Extremo? 

La Isla: Desafío Extremo comenzó esta semana y una de las primeras informaciones que esperaba el público era para saber cómo iban a distribuir a los participantes en los tres equipos que cumplen con las diferentes pruebas.

En la cuenta en Instagram del programa de telerrealidad de la cadena Telemundo mostraron cómo están conformados los grupos en esta edición.

El team de Tiburones, por ejemplo, lo integran: Mauricio Islas, Julieta Grajales, Jason Romo, Zoraida Gómez, Moi Guiquita y Paulina Araujo.

Luego, en el equipo de las Panteras figuran: Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Gary Centeno, Estefanía Ahumada, Nievelis González y Roberto Alejandro.

El último grupo es el de los Tiburones, en el que están: José María Galeano, Helen Ochoa, Ximena Herrera, Fernanda Flors, Martín Salvador y Rodrigo Mata.

En el estreno del reality show, los participantes fueron llevados en un espectacular barco y Héctor Suárez Gomís, el presentador de la competencia, les hizo una señal con una bengala para que se acercaran a la isla en la que vivirán durante las próximas semanas.

El actor mexicano les dio unas palabras de bienvenida para que disfruten de esta experiencia: “Participantes, bienvenidos a La Isla: Desafío Extremo. Escúchenme, están aquí para vivir una aventura épica, totalmente diferente a lo que se imaginan, y créanme, estoy seguro de que esto va a cambiar sus vidas para siempre”.

Este reality show, el que conviven famosos y desconocidos, es una oportunidad para ver pruebas llenas de adrenalina y momentos de tensión en la convivencia. Todo esto en el marco de espectaculares paisajes naturales, en esta oportunidad de República Dominicana, país que fue elegido para la grabación de la segunda temporada de esta competencia.

