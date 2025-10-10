Carlos Acevedo aspira en ganarse un cupo al Mundial 2026 con México

La selección mexicana continúa su proceso de preparación para definir a todos los jugadores que formarán parte de este equipo para su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que realizarán de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá, por lo que todos los jugadores están haciendo lo posible para poder hacerse con uno de estos cupos.

Uno de estos es el portero de Santos Laguna en la Liga MX, Carlos Acevedo, quien se mostró esperanzado de poder hacerse con una de las casillas de guardametas para la Copa Mundial luego de haber sido convocado por primera vez en el ciclo de Javier Aguirre; con esto espera demostrar todas sus cualidades y así poder ganarle la batalla a figuras como Carlos Moreno, Guillermo Ochoa y Sebastián Jurado.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación la estrella de Santos Laguna consideró que esta es una oportunidad importante al ser nuevamente considerado por el Tri, especialmente tras reconocer que Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel serían los porteros titulares de la selección mexicana para la cita mundialista de la FIFA.

Carlos Acevedo ataja balón, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7 / Diego Padilla

“Contento y orgulloso de estar aquí y feliz por la oportunidad de vestir la camiseta de México y muchas ganas de trabajar y buscar un lugar”, comentó con entusiasmo.

Respecto a la competencia que se vive dentro del grupo por ese puesto, Carlos Acevedo destacó el nivel que existe actualmente entre los arqueros nacionales y afirmó que eso aumenta la dificultad para poder hacerse con uno de los tres lugares dentro del combinado nacional.

“Hay gran talento en México y lo podemos ver cada semana. La competencia es alta, es intensa y hay que estar preparados para este tipo de oportunidades”, señaló, consciente de la exigencia que implica defender el arco del Tricolor.

Acevedo también habló sobre su buena relación con algunos de sus compañeros en la Selección, especialmente con Malagón y Rangel, con quienes ha compartido distintas experiencias a lo largo de su carrera.

“A Mala lo conozco desde niño en Santos y con Talal estuve en Copa América y es una nueva metodología para mí con el entrenador de porteros, Joseba”, explicó el arquero.

Carlos Acevedo durante el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

Cambio de mentalidad

Aunque Santos Laguna atraviesa una etapa complicada en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Aguirre decidió darle una oportunidad a Acevedo, confiando en su experiencia y liderazgo. El propio guardameta asegura que está completamente enfocado en rendir al máximo con la Selección Nacional.

“Siempre busco lo colectivo a lo individual y ya cambié mi chip y seguiré trabajando para estar a tope con la Selección”, afirmó, dejando en claro que su prioridad es aportar al grupo y ganarse su lugar rumbo al Mundial que se disputará en territorio mexicano.

