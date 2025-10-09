Éder Militao: “Pensé en dejar el fútbol porque no es fácil”

El camino de Éder Militao dentro del fútbol profesional ha estado marcado por el sufrimiento y la resiliencia a lo largo de su carrera por diversas situaciones que ha tenido que atravesar para poder llegar a ser la estrella mundial que es actualmente dentro del Real Madrid.

A sus 27 años, el defensor brasileño confesó durante una conferencia de prensa dentro de la convocatoria de la selección de su país que estuvo a punto de colgar los botines tras enfrentar dos lesiones devastadoras en las rodillas que lo mantuvieron fuera de los terrenos de juego durante casi dos temporadas completas.

Durante la concentración con la selección de Brasil, donde fue convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos frente a Corea del Sur (10 de octubre) y Japón (14 de octubre), Militao habló con una sinceridad poco habitual sobre los momentos más duros de su carrera. En su relato, recordó cómo las dudas lo invadieron tras su segundo paso por el quirófano.

Eder Militao en LaLiga de España (AP Photo/Manu Fernandez)

“Con mi segunda lesión (rodilla derecha), me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el fútbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien“, expresó la figura.

Las palabras del brasileño reflejan la magnitud del reto que enfrentó, recordando que su primera lesión llegó el 12 de agosto de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un encuentro ante el Athletic Club en San Mamés. Cuando parecía haber superado ese episodio, en noviembre de 2024 volvió a sufrir una rotura total del ligamento cruzado de la rodilla derecha, esta vez con daño en ambos meniscos.

En total, Militao pasó 438 días fuera de los terrenos de juego, perdiéndose 94 partidos con el Real Madrid; su recuperación fue larga y mentalmente extenuante al pasar un total de 214 días de baja por la primera operación y 224 más tras la segunda.

Militao (L) y Rodrygo (R) celebran un gol del Real Madrid en 2023. Crédito: Bernat Armangue | AP

“Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios… Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente, estás en casa, dependiendo de ayuda, de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”, recordó sobre el fuerte dolor que vivió durante ese lapso de tiempo.

Hoy, completamente recuperado y con una mentalidad renovada, Militao vuelve a sonreír con la camiseta de Brasil y se mostró enfocado en poder ayudar al equipo en todo lo que sea necesario para poder alcanzar un gran resultado dentro del Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

