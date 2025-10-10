Lady Gaga aparecerá en la segunda entrega de ‘The Devil Wears Prada’

La cantante Lady Gaga se unirá al elenco de la segunda película de ‘The Devil Wears Prada”, la exitosa película que fue protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci y que actualmente se encuentra en el rodaje de la segunda parte de esta historia.

De acuerdo con información de Variety, Lady Gaga actriz fue vista ayer al final de la tarde cerca de la Academia de Brera. En esa locación se estaría grabando la elaborada escena del desfile de moda de la revista Runway, medio de comunicación de moda dirigido en la trama por la exigente y perfeccionista Miranda Priestley, el icónico personaje interpretado por Meryl Streep.

La ganadora del Grammy y Oscar salió discretamente por una puerta lateral de la Academia, en Via Fiori Oscuri 2, abordó una camioneta y se dirigió a otro edificio del set.

Lady Gaga was spotted in Milan earlier today, filming a scene for the sequel to The Devil Wears Prada, according to the Daily Mail UK. Her role in the film remains unknown. pic.twitter.com/vGwKY9LKgi — Gaga Notify (@gaganotify) October 9, 2025

Durante semanas circuló el rumor de que Lady Gaga formaría parte de la secuela de ‘The Devil Wears Prada”. Su aparición durante la grabación de la cinta confirma que Lady Gaga decidió formar parte de esa secuela y ampliar así su experiencia cinematográfica.

Hasta el momento no se sabe qué papel interpretará Lady Gaga en esta esperada secuela. Lo que sí es cierto es que la grabación de la película coincide con el paso por Milán de su gira Mayhem.

El filme cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a lo que se suman otras estrellas como la británica Simone Ashley (‘Sex Education’), Helen J. Shen (‘Maybe Happy Ending’), Conrad Ricamora (‘Oh, Mary!’), así como el comediante Caleb Hearon.

Protagonizada por Streep, Hathaway y Blunt, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil.

Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con la sinópsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá “la lucha de Miranda Priestly (Streep) contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación.

Sigue leyendo:

Billie Eilish fue agredida por un fan durante su concierto en Miami

Bella Thorne recibió $3.9 millones de dólares por su casa en Topanga Canyon

Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su lucha de dos décadas por ser madre