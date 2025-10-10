Lina Luaces responde a quienes la critican luego de ser coronada Miss Universe Cuba

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, ha sido una reina de belleza bastante criticada, principalmente porque hay quienes la cuestionan por ser hija de Lili Estefan, famosa conductora del programa El Gordo y la Flaca.

Desde la ciudad de Nueva York, la modelo estadounidense habló con Gelena Solano de los comentarios que ha recibido con mayor insistencia luego de que le dieron la corona con la que representará a la isla en el Miss Universe.

Lina Luaces responde a sus detractores

“No me importa, yo siempre digo que sí, necesitas escuchar consejos, pero siempre es la manera en que lo dices. Yo sé lo que trabajé por esto, yo puedo dormir por la noche con tranquilidad porque yo sé el empeño que hice para lograr esta corona y yo no puedo dejar que la negatividad me quite eso”, afirmó.

Lina Luaces explicó que aunque muchos creen que fue una ventaja tener a una mamá famosa, no fue así, ya que tuvo que pasar por varios procesos bajo la exposición mediática.

Pese a todo esto, la miss explicó que se siente lista para vivir la experiencia del Miss Universo: “Me siento tan agradecida, tan feliz, por mucho tiempo yo estaba escondidita, preparándome, en mi casa, en mis entrenamientos y ahora que puedo salir otra vez e interactuar con el público, siempre me llena el corazón”, dijo.

La joven explicó que tiene un amplio equipo que la apoya en el proceso de preparación para el concurso de belleza, al que acudirá con una gran cantidad de maletas debido a los outfits que usará.

Su madre se mostró orgullosa con las declaraciones de su hija: “La he tenido que dejar sola porque obviamente Rauli fueron tantas las críticas que recibió por ser mi hija. Toda la vida me han visto junto a ella y esta es la mejor manera de que la gente vea que lo está haciendo sola”.

La conductora de televisión agregó que siente mucha admiración por Clarissa Molina, Migbelis Castellanos y Dayanara Torres, pues ahora conoce de cerca todo lo que pasan las reinas de belleza. “Mi admiración por cada una de ustedes”, destacó.

Sigue leyendo: