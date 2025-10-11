Explosión en planta de Tennessee deja 18 desaparecidos que se temen estén muertos, según sheriff

Una explosión devastó una planta de explosivos en una zona rural de Tennessee, dejando la escena con una masa de metal retorcido, restos de vehículos quemados y al menos 18 personas desaparecidas y que se temen que hayan perdido la vida, explicaron las autoridades.

“No hay nada que describir. Desapareció”, manifestó el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, sobre el lugar de la explosión en Accurate Energetic Systems, empresa que suministra e investiga explosivos para el ejército.

Davis dijo que fue una de las peores escenas que ha visto, y particularmente desgarradora porque conoce a tres familias relacionadas con el siniestro. Además, indicó que varias personas murieron, pero rechazó decir la cantidad, refiriéndose a los 18 desaparecidos como “almas” porque los funcionarios aún seguían hablando con los parientes de las víctimas.

En principio, las autoridades habían dicho que 19 personas estaban desaparecidas, pero la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Humphreys actualizó la cifra el viernes en la noche luego de que señalaron que una persona se cree que estaba en el sitio, fue hallada a salvo en su casa.

La explosión tuvo lugar a las 7:45 de la mañana, apuntó Davis. Las imágenes aéreas mostraron la ubicación de la empresa en la cima de la colina humeando constantemente. Los escombros se dispersaron en un radio de más de 2,600 pies, y personas a más de 15 millas de distancia sintieron la explosión, agregó.

La página web de la compañía señala que procesa explosivos y municiones en una planta de ocho edificios que está situada en las colinas boscosas del área de Bucksnortm a unas 60 millas al suroeste de Nashville. Hasta ahora no se ha dado a conocer cuántas personas laboraban en la planta ni cuántas estaban dentro cuando ocurrió la explosión.

El sheriff apuntó que los detectives están tratando de determinar la causa de la explosión. Inicialmente, los equipos de rescate no pudieron entrar a la planta por las continuas detonaciones, dijo David Stewart, técnico de emergencias médicas avanzado del condado de Hickman.

El viernes en la tarde, ya no había riesgos de explosiones y la escena estaba bajo control, indicó Grey Collier, vocero de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, señaló en una publicación en redes sociales que sus “pensamientos y oraciones” están con las familias y la comunidad afectadas.

“Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles”, decía la publicación.

La empresa en cuestión ha logrado tener múltiples contratos militares, especialmente del Ejército y la Armada de Estados Unidos, para el suministro de diferentes tipos de municiones y explosivos, de acuerdo con los registros públicos, informó AP News.

Los productos que ofrecían abarcaban desde explosivos al mayor, hasta minas terrestres y pequeñas cargas detonantes, incluyendo C4.

Cuando sucedió el siniestro, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en auto del sitio, expresaron que sintieron como sus casas temblaban y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión con sus cámaras domésticas.

Por su parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en X que está monitoreando lo ocurrido y solicitó a los “habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

We are monitoring the ongoing situation in Hickman County & state agencies are responding in partnership with local & federal agencies. We ask Tennesseans to join us in prayer for the families impacted by this tragic incident. — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) October 10, 2025

La representante estatal, Jody Barrett, estaba preocupada por el posible impacto económico porque la planta en un empleador clave en la zona.

“Lo oímos en casa”, explicó Barrett. “Sonó como si algo atravesara el techo de nuestra casa”.

Un grupo pequeño se reunió para realizar una vigilia el viernes en la noche en un parque cercano, con velas en sus manos mientras rezaban por los desaparecidos y sus familias, mientras cantaban “Amazing Grace”.

Residentes asisten a una vigilia en honor a las víctimas de una explosión en la planta de explosivos Accurate Energetic Systems. Crédito: Obed Lamy | AP

Estados Unidos ha tenido una larga historia de accidentes mortales en el trabajo, incluida la explosión de la mina de carbón de Monongah que dejo a 362 hombres y niños muertos en Virginia Occidental en 1907.

Varios accidentes industriales de alto perfil en la década de 1960 apoyaron a que el presidente Richard Nixon firmara una ley que creaba la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional el año siguiente.

En el año 2019, Accurate Energetic Systems tuvo varias multas pequeñas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por violaciones a las políticas con el propósito de proteger a los empleados de la exposición a sustancias químicas peligrosas, radiación y otros irritantes, de acuerdo con citaciones de OSHA.

