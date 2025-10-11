Adrien Rabio defiende a Santiago Giménez y confía en verlo mejorar con el Milan

El arranque de temporada del futbolista mexicano del AC Milan, Santiago Giménez, ha sido motivo de debate entre la afición y la prensa italiana debido a su complicado ritmo; aunque Massimiliano Allegri lo ha incluido como titular en casi todos los encuentros oficiales del equipo, su rendimiento aún no termina de convencer del todo. Sin embargo, dentro del vestidor rossonero, el delantero mexicano cuenta con apoyo total.

Después del duelo frente a la Juventus, Allegri reconoció públicamente que se equivocó al sustituirlo durante el partido y días más tarde el jugador francés, Adrien Rabiot, salió en su defensa al asegurar que tiene un completo compromiso en los entrenamientos; asimismo sostuvo que siempre tiene una actitud competitiva y una extrema fortaleza mental que son dignos de dicha institución.

Estas declaraciones las realizó el mediocampista francés durante una entrevista ofrecida para La Gazzetta dello Sport, donde expresó su confianza en el potencial de Giménez.

“Giménez, a quien muchos critican, pero Santi es alguien que se entrega al 100% en los entrenamientos y en los partidos. Tiene la mentalidad adecuada, solo necesita ponerse en marcha”, expresó el jugador que actualmente se encuentra convocado con Francia para los partidos clasificatorios al Mundial de 2026.

Santiago Gimenez celebrando un gol con el Milan. (AP Photo/Luca Bruno)

El futbolista galo, recién llegado esta temporada al calcio, aprovechó la entrevista para opinar sobre el estado general del equipo y resaltó que es una de las instituciones más importantes del viejo continente.

“El Milan es un gran equipo, aunque quizás le falte algo de defensa por si hay lesiones”, mencionó, agregando que los actuales titulares han mostrado una mejora notable respecto a la campaña pasada (2024-2025).

“Como siempre, hay tantos equipos. Ver a la Roma tan arriba es una sorpresa. El Nápoles sigue siendo el más fuerte. El Inter es el equipo italiano que mejor lo ha hecho en Europa hasta ahora”, opinó el mediocampista sobre los rivales que posee dentro de la Serie A..

Por ahora, Santiago Giménez acumula un gol con el conjunto milanista (marcado en la Coppa Italia ante el Lecce) y una asistencia frente al Bari en el mismo torneo. Aunque sus números son modestos, tanto Allegri como sus compañeros confían en que el delantero mexicano pronto encontrará la regularidad que se espera de él en San Siro.

Es importante resaltar que Santiago Giménez se mantiene como uno de los principales delanteros de Javier Aguirre para comandar a la selección mexicana en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; esto a pesar del bajón goleador que ha registrado desde su llegada a Italia.

Sigue leyendo:

–Rodrigo Aguirre quiere conseguir los 100 triunfos del América sobre Chivas

–Carlos Acevedo aspira en ganarse un cupo al Mundial 2026 con México

–Manny Pacquiao confirma su fecha de regreso a los cuadriláteros