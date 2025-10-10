Rodrigo Aguirre quiere conseguir los 100 triunfos del América sobre Chivas

Las Águilas del Club América han logrado recuperar su impresionante ritmo deportivo en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX al ubicarse ahora en la segunda posición de la tabla de clasificación justo por debajo de los Diablos Rojos del Toluca, por lo que cada partido que resta ahora es fundamental para poder dar el salto de manera directa a la Liguilla.

Ante este hecho el futbolista azulcrema Rodrigo Aguirre se mostró enfocado en poder salir triunfante este sábado ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Clásico Nacional y así no solo sumar tres puntos, sino también quedarse con el triunfo número 100 en la historia de esta rivalidad que rige el balompié azteca.

Rodrigo Aguirre en reclamo, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/Manlio Contreras

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde afirmó que todos en el vestidor reconocen la importancia de este partido y lo encaran con el mayor compromiso posible para quedarse con un resultado favorable para ellos.

“De afuera se ve fácil, qué fácil gana el América, pero estando acá sabes que todos los rivales quieren ganarte, cuando juegan contra nosotros es el partido de la temporada y entonces sabemos que debemos salir con esa mentalidad siempre”, expresó.

Además de esto, Aguirre también aprovechó la oportunidad para enviarle un contundente mensaje a sus rivales de que el equipo no tomará ningún descanso al momento de saltar el terreno y harán todo lo necesario para quedarse con el triunfo en este compromiso que se da en medio de la convocatoria por la Fecha FIFA.

Rodrigo Aguirre, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/Manlio Contreras

“El mensaje más claro que mandamos es el no vamos a darnos por vencidos nunca, tenemos la camiseta del América y vamos a ir a ganar y a buscarlo siempre hasta el final”, destacó.

André Jardine enfocado

Por su parte, el director técnico de las Águilas del América, André Jardine, sostuvo que el Clásico tiene un peso mayor que cualquiera de los partidos que se disputan dentro de la Liga MX debido a la larga rivalidad que poseen estas instituciones, por lo que espera poder quedarse con el triunfo.

“No podemos negar la importancia que tienen los Clásicos, entonces cuando pierdes como fue ante Chivas, yo hablé incluso antes que los Clásicos tienen para mi un peso doble en todos los aspectos, para dar confianza, para quitar la confianza, para meter o sacar presión y vivimos los dos lados, la derrota ante Chivas, pero el fútbol es así”, advirtió el estratega.

Sigue leyendo:

–Carlos Acevedo aspira en ganarse un cupo al Mundial 2026 con México

–Tyson Fury regresará nuevamente de su retiro en el 2026

–Julio César Chávez Jr. reitera su tristeza por la derrota del Canelo Álvarez