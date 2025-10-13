Alfredo Adame interviene para frenar el primer conflicto en La Granja VIP

En La Granja VIP ya se generó el primer conflicto poco después del estreno de la primera temporada. Las protagonistas del pleito fueron Manola Diez y Carolina Ross y el motivo es algo muy insólito: una piña. Sin embargo, para calmar las aguas ha salido al paso Alfredo Adame, quien tiene una personalidad explosiva, pero al menos en esta ocasión decidió ser conciliador.

Todo ocurrió cuando Manola le pidió ayuda a Carolina para pelar la fruta, pero ella le indicó que no sabía.

Esta respuesta fue tomada como una provocación por la artista, quien se mostró muy molesta y dijo: “¿Estás existiendo? ¿Qué significa eso, güey? Pues existir es como estar, pero aquí se viene a jalar y somos un equipo, ¿sale? Y no nos hablemos ni caras ni gestos a las espaldas, porque yo sí veo y no soy tonta. O sea, nací de noche, pero no anoche. ¿Ya me entendiste? Para que quede claro”.

La actriz demostró su carácter y muchos ya se han fijado en ella, pues creen que será una de las más mediáticas.

Ante lo convulsa que fue la situación, Alfredo Adame intervino y aconsejó a su compañera a llevar las cosas con calma, al menos por ahora.

“Aquí no esperes nada de nadie, de mí espéralo porque conmigo tienes un pacto, pero de los demás no esperes nada de nadie”, comentó.

Le dijo que sí hizo bien al comentar sus incomodidades, pero que debe pensar muy bien sus jugadas.

Los veteranos artistas hicieron un acuerdo para apoyarse en la competencia, por lo que tienen intenciones claras sobre cómo intentar avanzar en La Granja VIP.

Este formato, con algunas similitudes con La Casa de los Famosos, ha comenzado a llamar la atención del público, principalmente por las condiciones en las que vivirán los artistas y la convivencia que pueda darse entre ellos.

