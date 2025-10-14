Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía de columna: “Este es el fin de tanto que he pasado en 13 años”

La cantante mexicana Alejandra Guzmán se pronunció luego de que se sometió a una cirugía de columna. A través de sus redes sociales la artista compartió con sus seguidores cuál es su estado de salud tras la intervención quirúrgica.

La artista aseguró que está en un proceso de sanación tras más de una década con el padecimiento de su columna. “Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto, tanto que he pasado en estos trece años”, comenzó diciendo en un audio que adjuntó en la publicación.

La Reina de Corazones agradeció a todos los que le han enviado mensajes de apoyo y cariño en medio de este problema de salud que atravesó. “Gracias a todos los fans, gracias a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que están conmigo de verdad”, dijo.

Alejandra Guzmán compartió imágenes de la resonancia de su columna luego de la cirugía donde se pueden ver varios tornillos de titanio que instalaron en su columna. Alejandra aseguró que se siente bien y que está feliz después de su cirugía.

“Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más, vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices, los amo”, dijo.

De acuerdo con información de la Agencia México, Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía por una hernia discal que presionaba sus nervios y causaba mucho dolor y debilidad en las extremidades.

Alejandra Guzmán no especificó el motivo de la cirugía. Esta es la segunda intervención quirúrgica a la que la hija de Silvia Pinal se sometió este año. En julio fue intervenida quirúrgicamente lo que la obligó a hacer una pausa en sus compromisos profesionales. El 4 de agosto la hermana de la rockera, Sylvia Pasquel, aseguró que los problemas de salud de Guzmán se derivan de una cirugía de aumento de glúteos que se hizo en 2008 en la cual le inyectaron biopolímeros.

En 2016 la cantante fue operada y le pusieron dos prótesis de titanio en la cadera. Dos años después sufrió una fractura en la misma zona y cuatro años más tarde fue hospitalizada por una infección bacteriana.

