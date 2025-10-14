Sudáfrica es la selección número 23 en clasificar al Mundial de 2026: Así va la lista

La selección de Sudáfrica se convirtió en la vigésima tercera clasificada para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras vencer este martes por 3-0 a Ruanda.

Este será el cuarto Mundial que dispute Sudáfrica, y se convierte en el séptimo equipo africano en asegurar su pase, después de Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde. La CAF otorga un total de 9 plazas directas, además de un cupo para la repesca internacional.

En Sudamérica, la Conmebol ya completó sus eliminatorias, con Argentina, vigente campeona del mundo, junto a Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia asegurando su clasificación directa. Además, Bolivia, séptima en la tabla, logró la plaza de repesca disponible.

Por su parte, Oceanía (OFC) tiene a Nueva Zelanda clasificada directamente, mientras que Nueva Caledonia disputará la repesca internacional, buscando su primer Mundial absoluto tras debutar en el Sub-20 en Chile.

En Asia, de las ocho plazas directas, seis ya tienen dueño: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia; además queda un cupo para la repesca.

Europa (UEFA) continúa en plena fase de clasificación y, por ahora, ningún equipo está asegurado. En Concacaf, además de los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México—, otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más participarán en la repesca.

Resumen de equipos ya clasificados para el Mundial 2026:

Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia.

CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica.

AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia.

OFC: Nueva Zelanda.

Sigue leyendo:

–Gianni Infantino tras firma del acuerdo para Gaza: “Sin Donald Trump no habría paz”

–San Marino, última en el ranking FIFA, podría acceder al repechaje del Mundial únicamente si pierde por goleada

–David Coote, exárbitro de la Premier League, se declara culpable de tomar una imagen indecente de un menor