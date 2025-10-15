Cambios fiscales 2026: nuevas deducciones para adultos mayores de 65 años

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) reveló una serie de incrementos en las deducciones estándar adicionales para 2026, que beneficiarán a millones de jubilados, que podrían marcar una diferencia significativa en sus finanzas.

El anuncio forma parte del informe anual que hace el IRS para señalar a los contribuyentes cuáles serán los ajustes por inflación a varios montos de créditos y deducciones fiscales para el siguiente año. Esto incluye nuevos umbrales para los tramos impositivos sobre la renta, montos de deducción estándar más altos y un aumento en la deducción estándar adicional para los contribuyentes que tienen 65 años o más.

Esta deducción estándar adicional, que se puede reclamar además de la deducción estándar regular, se convierte en un alivio para muchos jubilados y adultos mayores elegibles, ya que ayudan a reducir su ingreso imponible.

Además, la Big Beautiful Bill introduce para el año próximo una nueva deducción adicional para los adultos mayores que detallan sus deducciones y que permanecerá en vigor hasta 2028.

Estos son los detalles de los cambios en las deducciones introducidos por el IRS

Para los declarantes solteros y jefes de familia de 65 años o más, la deducción estándar adicional aumentó de $2,000 para 2025 (declaraciones que presentará a principios del próximo año) a $2,050 para 2026 (declaraciones que presentará a principios de 2027).

Para 2026, las parejas casadas mayores de 65 años que presenten una declaración conjunta, los beneficios son los siguientes:

La deducción adicional por cónyuge calificado pasó de $1,600 en 2025 a $1,650 para 2026

pasó de $1,600 en 2025 a $1,650 para 2026 Para las parejas en las que ambos tienen 65 años o más, el aumento total es de $100 en su deducción estándar adicional

Para 2026 se introdujeron nuevas deducciones estándar para personas de 65 años o más (soltero o jefe de familia):

65 años o más o sea una persona invidente: $2,050

65 años o más y sea una persona invidente: $4,100

Deducción estándar adicional de 2026 para personas de 65 años o más (casados ​​que presentan declaración conjunta o por separado)

65 años o más y sea una persona invidente: $1,650 por persona calificada

65 años o más y sea una persona invidente: $3,300 por persona calificada

Estos cambios suelen ser un problema para quienes deciden entre tomar la deducción estándar y detallar los impuestos.

Otro rubro que ajustó el IRS, son las categorías para calcular los impuestos federales sobre la renta, calculando la inflación esperada para 2026.

IRS ajusta los límites para la deducción estándar regular para 2026

Los ajustes del IRS a la deducción estándar adicional para adultos mayores forman parte de una serie de aumentos en la deducción estándar para todos los contribuyentes.

Esto, debido a que el Centro de Política Tributaria y otros analistas estiman que alrededor del 90% de los contribuyentes optan por la deducción estándar en lugar de detallar los impuestos al momento de presentar sus declaraciones.

La ‘Big Beautiful Bill’ cambió la deducción estándar de 2025 a $15,750 para contribuyentes solteros, $31,500 para contribuyentes conjuntos y $23,625 para jefes de familia. Mientras que con los últimos ajustes por inflación, los montos de deducción estándar para 2026 (declaraciones presentadas a principios de 2027) quedaron así:

Casados ​​que presentan una declaración conjunta y cónyuges sobrevivientes $32,200, con un aumento de $700 respecto al año fiscal anterior

$32,200, con un aumento de $700 respecto al año fiscal anterior Solteros y casados ​​que presentan declaraciones por separado $16,100, un aumento de $350 respecto al año fiscal anterior

$16,100, un aumento de $350 respecto al año fiscal anterior Jefes de familia $24,150, con un aumento de $525 respecto al año fiscal anterior

$24,150, con un aumento de $525 respecto al año fiscal anterior El bono de deducción vigente entre 2025 y 2028 se mantendrá en $6,000

Nueva deducción adicional temporal

Además, se incorporó una nueva deducción adicional temporal y separada de $6,000 dólares para personas de 65 años o más, con un nivel de elegibilidad establecido en $75,000 en ingresos para contribuyentes solteros y $150,000 para parejas, y una progresión gradual a partir de esos niveles.

Pero la disposición es temporal y solo será complementaria, pero no reemplazará, la deducción estándar adicional existente ya disponible para los adultos mayores que toman la deducción estándar.

Esta nueva deducción se aplica independientemente de si el contribuyente decide detallar sus impuestos o acogerse a la deducción estándar. Por lo tanto, esta medida podría ayudar a aquellos contribuyentes con suficientes gastos deducibles para detallarlos, pero que también desean reducir sus ingresos tributables.

¿Cómo impactan los cambios en la deducción de 2026 en personas mayores?

Debido a que estas nuevas disposiciones incluidas en la ‘Big Beautiful Bill’ tienen poco tiempo de su implementación, el IRS está emitiendo orientación adicional para los contribuyentes, así como protocolos adicionales para aplicar esta serie de cambios fiscales.

Por ello, es un buen momento para consultar con un profesional de impuestos para entender los nuevos montos ajustados por inflación y tomar las decisiones más adecuadas, sin incurrir en una violación tributaria para la próxima temporada de impuestos.

