La salsa diablo de Frank’s conquista Taco Bell: Descubre el nuevo menú

A partir del 16 de octubre, Taco Bell trae de vuelta los tenders, tacos y burritos de Crispy Chicken, con una buena dosis de picante gracias a la colaboración con Frank’s RedHot.

La principal novedad del menú es la nueva salsa Frank’s RedHot Diablo, que estará presente en todos los productos, y el regreso del Crispy Chicken. Con esto, Taco Bell apuesta por crear un “escenario para la innovación en sabores”, buscando reinventar sus clásicos.

¿Cuáles son los productos del nuevo menú?

Burrito de Pollo Crujiente Frank’s RedHot Diablo: Con lechuga, repollo, pico de gallo, queso cheddar. Disponible también con Avocado Ranch por $5,49.

Taco suave de pollo crujiente Frank’s RedHot Diablo: Con repollo morado, lechuga, pico de gallo, queso cheddar. Disponible también con Avocado Ranch por $2,99 y como recompensa para nuevos miembros de Rewards.

Papas fritas nacho Frank’s RedHot Diablo Chicken: Papas sazonadas con pollo asado, salsa de queso nacho, mezcla de tres quesos, pico de gallo y un chorrito de Frank’s RedHot Diablo por $4,99.

Tiras de pollo crujientes: Cuatro tiras de pollo de carne blanca con empanizado de tortilla chips, servidas con Ranch picante o salsa Frank’s RedHot Diablo por $6,99.

Taco Bell ofrece pollo tierno, crujiente y picante

La nueva salsa Frank’s RedHot Diablo es una combinación del sabor picante de Frank’s RedHot, el toque ahumado Diablo y el aderezo ranch de Taco Bell. El resultado es una salsa cremosa y equilibrada, ideal para mojar el Crispy Chicken de Taco Bell.

La historia de Frank’s RedHot se remonta a Buffalo, Nueva York, en 1964, donde revolucionó las alitas de búfalo y popularizó su sabor. Ahora, de la mano de Taco Bell, crean una fusión que reinventa los clásicos de la marca, según un comunicado.

El Crispy Chicken de Taco Bell es pollo tierno, marinado en suero de leche con jalapeño y cubierto con una crujiente mezcla de pan rallado y totopos. Este pollo crujiente, muy apreciado por los clientes, se presta a combinaciones con los sabores más inesperados e irresistibles de la marca.

