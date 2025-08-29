Taco Bell viaja en el tiempo: Lanza un menú con los favoritos de la época de los 2000

A partir del 9 de septiembre Taco Bell estrena un nuevo menú: Decades Y2K, marcado por la nostalgia con el regreso de cinco de los platillos más solicitados por los fans en la década de los 2,000, todos a un precio de $3 o menos.

El anuncio de la marca se hizo tendencia en pocas horas, por su particular forma de celebrar la década de los 2000, también conocida como la era Y2K, con el regreso de los Cool Ranch Doritos Locos Tacos, la Empanada de manzana y caramelo, el burrito de 7 capas, el taco de dos pisos y el burrito de queso y chile.

¿Qué ofrece el menú nostálgico?

Taco Bell desarrolló varias ofertas, en torno a la celebración de la era Y2K, con la incorporación de cinco platillos que es su momento fueron los favoritos de los clientes.

Se trata de una campaña bien pensada que incluye un taco crujiente, Doritos con salsa, un postre relleno de manzana, burrito y hasta una opción vegetariana. Estos son los productos que regresan a partir del 9 de septiembre.

Cool Ranch Doritos Locos Tacos: Una versión del icónico taco con una concha sabor a Cool Ranch, con la sustitución de la tortilla original se reemplaza por la crujiente y ácida tortilla Cool Ranch Doritos, acompañada de carne sazonada, lechuga y queso cheddar. Precio sugerido $2.49*

Una versión del icónico taco con una concha sabor a Cool Ranch, con la sustitución de la tortilla original se reemplaza por la crujiente y ácida tortilla Cool Ranch Doritos, acompañada de carne sazonada, lechuga y queso cheddar. Precio sugerido $2.49* Caramel Apple Empanada : Una opción dulce del menú con un postre crujiente relleno de manzana y caramelo por $2.99.

: Una opción dulce del menú con un postre crujiente relleno de manzana y caramelo por $2.99. 7-Layer Burrito: Un platillo vegetariano con siete capas de sabor por 2,49. El burrito ofrece una combinación de frijoles refritos, arroz sazonado, crema agria baja en grasa, guacamole, lechuga crujiente, tomates picados y una mezcla de tres quesos, envuelto en una tortilla de harina. .

Un platillo vegetariano con siete capas de sabor por 2,49. El burrito ofrece una combinación de frijoles refritos, arroz sazonado, crema agria baja en grasa, guacamole, lechuga crujiente, tomates picados y una mezcla de tres quesos, envuelto en una tortilla de harina. . Double Decker Taco: Un taco crujiente envuelto en una tortilla de harina rellena de carne, frijoles, lechuga y queso cheddar rallado por $2.49.

Un taco crujiente envuelto en una tortilla de harina rellena de carne, frijoles, lechuga y queso cheddar rallado por $2.49. Chili Cheese Burrito: El burrito de culto que los fans han pedido incansablemente, elaborado con chili contundente y queso cheddar envuelto en una tortilla de harina, todo por $2.99.

Los miembros de Taco Bell Rewards, podrán tener un acceso anticipado a la Caramel Apple Empanada del 2 al 8 de septiembre a través de la aplicación.

Además, Taco Bell lanzará una serie de productos de edición limitada, incluyendo una colaboración exclusiva con la marca Ed Hardy. Habrá lanzamientos semanales de gorras Ed Hardy, relojes digitales y camisetas vintage, disponibles por orden de llegada para los miembros de Rewards a partir del 2 de septiembre.

Para el lanzamiento de la campaña, Taco Bell organizará una fiesta en Los Ángeles con el famoso artista Lil Jon. También presentará a “Crunchkin”, su primera mascota digital.

La mascota está disponible para los miembros de la aplicación que podrán cuidarla y evolucionar a su Crunchkin al completar desafíos y compras. Los que logren desarrollarlo por completo podrán participar en un sorteo para ganar una cápsula de tiempo llena de productos Y2K.

Mientras que para conmemorar el 20º aniversario del Crunchwrap Supreme, un ícono de la década de los 2000, los clientes podrán comprar la nueva Discovery Luxe Box por $9. Esta caja incluye el Crunchwrap Supreme, un Cool Ranch Doritos Locos Tacos, un Crunchy Taco, Papas Fritas con Salsa de Queso Nacho y una bebida mediana.

Sigue leyendo:

.¡Sabor a otoño! Häagen-Dazs presenta su nueva colección Pumpkin Spice

.Starbucks trae de regreso el icónico PSL y presenta una novedad: el Pecan Oatmilk Cortado

.¿Antojo de pizza? Aquí están las mejores ofertas de la temporada y dónde encontrarlas