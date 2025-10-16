Basquetbolista mexicano Marco Antonio Jarillo murió durante torneo en Colombia

Con tan solo 28 años y una carrera por delante murió en extrañas circunstancias el basquetbolista mexicano Marcó Antonio Jarillo Ramírez. El joven perdió la vida mientras participaba en un torneo en Medellín, Colombia.

La muerte de Jarillo ha generado un fuerte revuelo mediático. Ante la falta de respuestas claras, sus familiares han iniciado gestiones y protestas para exigir la repatriación de su cuerpo. Incluso bloquearon una calle en la Ciudad de México como medida de presión hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lo que se sabe del caso de la muerte de Marco Antonio Jarillo

De momento no se conoce la causa del fallecimiento, pero se maneja la hipótesis de un presunto asesinato. En declaraciones para N+, la madre del joven, Juana Ramírez, explicó que fue informada de que los jugadores fueron drogados, pero únicamente su hijo fue quien perdió la vida.

Jarillo llegó a Colombia a inicios de octubre para competir en un torneo de basquetbol.

Su madre habló con él por última vez el 9 de octubre. Al día siguiente, dejó de responder mensajes.

Marco Antonio Jarillo se iba a casar

El basquetbolista mexicano Marco Antonio Jarillo, de 28 años, tenía previsto casarse dos semanas después de regresar a México. Su prometida, Danna García, reveló que aún espera información concreta sobre el traslado de los restos y lamentó que, hasta el momento, no han recibido apoyo gubernamental para agilizar el proceso.

Marco Antonio Jarillo practicaba baloncesto de forma semiprofesional y cursaba la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Marista de la Ciudad de México.

Tras su muerte, la institución lamentó profundamente su fallecimiento mediante un comunicado, en el que destacó su dedicación tanto académica como deportiva. Compañeros y excompañeros también expresaron sus condolencias en redes sociales.



