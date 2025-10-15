Abogado de Chistian Nodal afirma que el cantante da “millones de pesos” para su hija

El cantante Christian Nodal, a través de su abogado, respondió a los señalamientos que hizo la cantante argentina Cazzu con respecto a detalles sobre la crianza y manutención de la hija de ambos, Inti.

El abogado del cantante mexicano, César Muñoz, emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y desmentir versiones que calificó como falsas. Al llega a México con su hija para sus presentaciones de la gira ‘Latinaje en Vivo’, Cazzu aseguró que el abogado de Nodal se puso en contacto para que el artista pueda convivir con su hija mientras está en territorio mexicano. Cazzu aseguró que no tiene ningún problema en que Nodal vea a Inti, pero dejó ver que es posible que ese encuentro no ocurra.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda”, dijo Cazzu.

Ante esto Muñoz aseguró que muchas de las declaraciones de Cazzu son falsas y dijo que no ha recibido respuesta para coordinar el encuentro de Nodal con su hija.

“En representación de Christian Jesús González Nodal he contactado formalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”.

En su anterior visita a México, Cazzu aseguró que la pensión que Nodal le envía para la manutención de su hija es insuficiente. César Muñoz aseguró que Nodal ha cumplido con sus obligaciones económicas con su hija Inti. Además dijo que puede respaldar el pago de “millones de pesos mexicanos” por concepto de manutención.

“A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”.

Cazzu también aseguró en una entrevista pasada que el padre de su hija le había negado el permiso de viaje por lo cual ella se vio en la obligación de tramitar un permiso unilateral a través de un juzgado para poder viajar con Inti con su gira. El abogado de Nodal calificó estas afirmaciones como falsas.

“Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

Cazzu se encuentra concentrada en su gira ‘Latinaje En Vivo’ y ofreció su primer concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México frente a 10,000 personas. El 15 de octubre la artista ofrecerá su segundo concierto en este recinto capitalino antes de viajar a Guadalajara y Monterrey.

