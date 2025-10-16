Allan Saint-Maximin aseguró que la inseguridad en México no le preocupó
El delantero francés sostuvo que tenía el deseo de jugar en México y reveló el motivo por el que hizo lo posible para unirse a las Águilas
Las Águilas del Club América consiguieron uno de los fichajes más importantes del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la adquisición del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien ha conseguido un gran rendimiento desde su llegada al equipo y se ha encargado de impulsarlos para tener un positivo papel en el torneo regular y con altas posibilidades de clasificar directos a la Liguilla.
En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con Vicent Queijo, el jugador francés habló sobre varios temas que han ocurrido desde su fichaje y al mismo tiempo reveló cuáles fueron los verdaderos motivos que lo impulsaron a jugar en el país a pesar de varios factores que le advirtieron a tener cuidado.
Entre uno de los factores que más destacaban era el de la delincuencia que puede haber en algunas ciudades; a pesar de eso consideró que era un factor menor al de poder cumplir su sueño y esto no lo detuvo a continuar con la negociación que estaba llevando con la directiva azulcrema.
“Me gusta cuando hay muchos fans en todos los clubes a los que voy. Francamente, es una sorpresa, pensé, especialmente con todo lo que se ha dicho, que no era demasiado seguro, pero al final, es genial. Niños, escuelas, calidad y es la capital, lo tiene todo. Pero lo que me atrajo fue el club, después de los campeonatos, me encantó”, expresó.
Asimismo el jugador reconoció que tras llegar al equipo y conocer a sus compañeros se ha sentido como en casa; esto al reconocer las grandes cualidades deportivas que poseen cada uno de ellos y que cada día explotan por el trabajo que realiza el director técnico André Jardine; sostuvo que tiene altas expectativas de poder avanzar a la Liguilla para luchar por un nuevo título de campeón.
Conoce los Clásicos
Allan Saint-Maximin también aseguró que ya ha logrado aprender varias cosas de la cultura deportiva dentro de la Liga MX y una de estas son los clásicos que tienen las Águilas del Club América, resaltando el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas de Guadalajara; y al mismo tiempo hablando de los partidos ante los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul.
“En la tabla no son muy buenos (Pumas), pero el tema es que realmente no funciona en el ranking, solo tiene que clasificar. Tenemos (de clásicos) Pumas, Cruz Azul y Chivas. Estos son derbis realmente grandes grandes. Luego tienes a Monterrey, que es donde juega Martial y Ramos”.
Actualmente las Águilas del Club América se ubican en la segunda posición de la tabla de clasificación con un total de 27 puntos acumulados producto de ocho triunfos, tres empates y una derrota; estando por debajo de los Diablos Rojos del Toluca con un total de 28 unidades acumuladas tras nueve victorias, un empate y dos derrotas.
Sigue leyendo:
–Raúl Rangel confía en disputar el Mundial de 2026 con la selección mexicana
–Andrés Guardado analiza la goleada ante Colombia y confía en que el Tri encontrará el rumbo
–Joana Sanz rompe el silencio tras el nacimiento de su hijo con Dani Alves