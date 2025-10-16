Marie Claire Harp sigue consternada por asesinato de Fede Dorcaz: ‘Todavía no lo creo’

Marie Claire Harp, presentadora venezolana de televisión, se mantiene consternada por el asesinato del cantante Fede Dorcaz en la Ciudad de México.

La encargada de contar en redes sociales las incidencias del reality show La Casa de los Famosos México habló con la prensa de cómo no entiende todavía en qué momento mataron a su amigo.

“Yo todavía no lo puedo creer, 29 años, lleno de sueños, de mucha magia, de muchas ganas de salir adelante. Yo la verdad ni sé qué decirles”, comentó a los reporteros.

La modelo explicó que la semana pasada coincidió mucho con Fede Dorcaz, quien iba a participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Ese día en el que estaban haciendo las fotos oficiales yo pasé por el foro, le eché porras y le dije ‘te deseo todo el éxito del mundo’”, comentó Marie Claire Harp, quien dijo que esta situación es muy complicada.

En la declaración también destacó la personalidad del argentino. “Era muy noble, era ese tipo de gente que no tiene malicia, que siempre está pendiente de trabajar, que anhelaba una oportunidad como esta, quería una oportunidad como esta en México”.

La venezolana afirmó que él los llamó para contarles que estaba muy emocionado con esta oportunidad, pero todo tomó un rumbo trágico. “Esto nos pone en perspectiva de lo que en este momento vale la vida”, destacó.

Marie Claire dijo que acompañará a Mariana Ávila, novia de Fede, lo más que pueda en este proceso, pues sabe que será bastante doloroso. “Le escribí, sabe que estoy para ella, para toda su familia”.

Al final de la entrevista, agradeció a los medios la cobertura para que tenga un alcance mayor el caso del argentino, para quien reclaman justicia.

