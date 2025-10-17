Rudy Youngblood, actor de ‘Apocalypto’, fue arrestado por presunta agresión familiar

El actor Rudy Youngblood, conocido por su papel protagónico en la película ‘Apocalypto’ (2006) de Mel Gibson, fue arrestado el miércoles en la comunidad de Belton, Texas, según confirmó el Departamento de Policía local a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con información del portal TMZ, un agente de la policía se acercó durante la madrugada del miércoles a un vehículo estacionado cerca de una rampa para botes en el lago Belton. El oficial entabló conversación con el propietario del automóvil, quien fue identificado posteriormente como Rudy Youngblood, y al verificar su identidad descubrió que el actor tenía una orden de arresto pendiente emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Travis por un presunto delito de agresión a un familiar.

Durante el arresto, las autoridades informaron que encontraron en posesión de Youngblood una sustancia cristalina blanca.

El actor fue trasladado a la cárcel del Condado de Bell, donde permaneció detenido hasta la madrugada del miércoles antes de ser procesado por los cargos procedentes del Condado de Travis. La fianza por ese cargo se fijó en $20 mil dólares. La policía no ofreció más detalles sobre el caso.

Rudy Youngblood, originario de Texas, asistió a la escuela secundaria de Belton, ubicada a unos 96 kilómetros al norte de Austin. Según su perfil en IMDb, el actor alcanzó reconocimiento internacional tras su interpretación del personaje Jaguar Paw en ‘Apocalypto’, cinta dirigida por Mel Gibson que retrata la decadencia de la civilización maya precolombina.

Hasta el momento, el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

