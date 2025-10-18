Karina Banda cuenta cómo la inteligencia artificial es su aliada a la hora de vestir

Karina Banda, presentadora mexicana de televisión, se caracteriza por compartir con sus seguidores consejos de moda y belleza y en esta oportunidad ha revelado que se apoya en ocasiones en la inteligencia artificial para saber cuáles son los colores que le pueden ayudar a verse mejor.

En una reciente publicación hecha en Instagram, la conductora del programa Desiguales, de la cadena Univision, comentó que en ocasiones usa ChatGPT para consultarle cuál es la colorimetría ideal que debe seguir a la hora de elegir algunas prendas.

“Pues según ChatGPT estos son los colores que más me favorecen según mi colorimetría 😜 ¿Ya hicieron el ejercicio? Yo puse una foto mía y le pregunté qué colores me quedan mejor y basándose en el color de mi cabello, mi piel y mis ojos me dio el resultado. Si lo hacen, cuéntenme qué colorimetría tienen ustedes”, escribió la mexicana en la descripción del carrusel de fotos.

La esposa de Carlos Ponce mostró luego una variedad de outfits y le preguntó a su público: “¿Cuál crees tú de estos colores que es el que mejor me va? Mi mamá dice que el verde olivo le encanta en mi”.

Su colega Chiquibaby fue una de las que reaccionó y afirmó: “Lo voy a hacer ahora amiga”.

También algunos seguidores le comentaron: “Voy por el mío”, “Me encanta, lo voy a probar”, “Todos los colores se te miran muy bien”, “Karina tiene una cara preciosa”.

Con esto, Karina Banda no solo demostró que se apoya en algunos recursos para optimizar su imagen, sino que también es muy meticulosa con la selección de ropas y que encuentra en la inteligencia artificial un apoyo importante para la toma de decisiones si se trata de moda.

