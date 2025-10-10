Cuomo sube en las encuestas, mientras Mamdani sigue liderando lucha por alcaldía de Nueva York

Sin sorpresas, la salida del alcalde Eric Adams de las elecciones benefició al otro candidato independiente, Andrew Cuomo, aunque el ex gobernador aún se encuentra muy por detrás de Zohran Mamdani, quien lo derrotó en las primarias del Partido Demócrata en junio.

Según una nueva encuesta publicada ayer por Quinnipiac University sobre el estado de la contienda por la alcaldía de Nueva York, tras la salida de Adams el 28 de septiembre el respaldo de Cuomo subió de 23 a 33%. Así, el ex gobernado parece haber absorbido parte del 12% que Adams obtuvo a principios de septiembre en otro sondeo de Quinnipiac.

Aun así, Cuomo -quien renunció a la gobernación de Nueva York en 2021 en medio de acusaciones de conducta sexual y profesional inapropiada que ha negado-, se mantiene muy por detrás de Mamdani, quien obtuvo un 46% de apoyo en la última encuesta de Quinnipiac, un punto más que en la consulta previa.

El candidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, obtuvo 15% de apoyo en la nueva encuesta, la misma cifra que logró en la encuesta de septiembre. Aunque se retiró, el nombre de Adams seguirá apareciendo en la boleta electoral del 4 de noviembre, ya que se venció el plazo para retirarlo.

“Andrew Cuomo se llevó la mayor parte del apoyo de Adams, reduciendo la ventaja de Zohran Mamdani, pero la ventaja de Mamdani se mantiene intacta por dos dígitos”, resumió Mary Snow, subdirectora de encuestas de Quinnipiac.

Rich Azzopardi, portavoz de Cuomo, comentó la encuesta como un indicio del impulso de su jefe, afirmando que demuestra que “esta contienda está cambiando decisivamente”. “El camino ahora está despejado: ésta es una contienda entre dos candidatos, Andrew Cuomo y Zohran Mamdani”, declaró Azzopardi. “A medida que los votantes conocen mejor lo que está en juego y el historial de resultados de Cuomo -reconstruir LaGuardia, revitalizar la MTA, ampliar la vivienda asequible y mantener la seguridad en Nueva York-, se unen en torno a un liderazgo demostrado”.

Dora Pekec, portavoz de Mamdani, afirmó que la encuesta no cambia el hecho de que él “se reúne a diario con votantes en los cinco distritos, listos para dejar atrás la política fallida del pasado y construir una ciudad accesible para todos”.

“Mientras los multimillonarios continúan con sus últimos esfuerzos para apoyar a Andrew Cuomo, contamos con un entusiasmo genuino y 80,000 voluntarios de nuestro lado. La última vez, no fueron los multimillonarios quienes ganaron esa contienda”, declaró Pekec, en referencia a cómo Mamdani derrotó a Cuomo en las primarias demócratas a la alcaldía de junio por más del 12%.

Adams se ha abstenido de ofrecer su apoyo en la contienda por la alcaldía desde que abandonó su candidatura a la reelección en medio de índices de aprobación históricamente bajos, impulsados, en parte, por su acusación federal de corrupción y otros escándalos. Pero la nueva encuesta sugiere que los partidarios de Adams se están inclinando por Cuomo, cuya base políticamente moderada coincide con la del actual alcalde, comentó Daily News.

El desglose detallado de la nueva encuesta presenta algunas desventajas para Cuomo, como que el 52% de los votantes de la ciudad de Nueva York le dio una calificación “desfavorable”, en comparación con el 37% que lo consideró “favorable”. Mamdani, en cambio, obtuvo una calificación favorable del 43%, en comparación con un 35% de desfavorable.

La encuesta, realizada entre el 3 y el 7 de octubre, encuestó a 1,015 posibles votantes de la ciudad. Tiene un margen de error de +/- 3,9%. Los detalles pueden verse aquí.

Otro sondeo anunciado esta semana por Hispanic Federation también colocó a Mamdani en clara ventaja, sumando 48% de apoyo entre los votantes latinos de la ciudad, seguido de lejos por Cuomo (24%) y el republicano Sliwa (14%). En tanto, 13% se declaró indeciso.

Casi dos tercios (62%) de los hispanos que viven en Nueva York cree que la ciudad va “en la dirección equivocada” y sólo 23% la ve “correctamente encaminada”, según la encuesta recién realizada por Hispanic Federation (HF), grupo que se define como “la principal organización latina sin fines de lucro del país”.