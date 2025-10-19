Adamari López dice que aún conserva fotos de sus exparejas

Desiguales es un programa en el que no solo se generan debates, sino también salen a la luz algunos secretitos de sus conductoras, como ha ocurrido recientemente con Adamari López, quien indicó que aún conserva algunas fotografías de sus exparejas.

En el programa de entretenimiento, las presentadoras hablaron de este tema y las opiniones fueron encontradas, pues Karina Banda y la doctora Nancy no coincidieron con Adamari López, quien dijo que todavía tiene algunos recuerdos con quienes fueron sus amores.

En la sección mensaje directo, le preguntaron a las Desiguales: “Hola, soy Cecilia y le escribo desde Laredo, Texas. Estaba trabajando en la computadora de mi pareja y encontré en una galería de fotos que tiene con su ex. Le reclamé y me dijo que son solo recuerdos… pero la verdad es que no me siento bien con esto, ¿soy yo o esto no es normal?”.

Una de las que primero opinó fue la doctora Nancy, quien dijo que no era algo normal. Mientras que Migbelis le aconsejó borrar ese contenido. “Es normal que la tenga, pero al momento que la encuentres, lo normal sería que la borres”.

La sexóloga explicó que tener ese tipo de contenido de su ex, pese a que tiene una nueva pareja, no es algo normal.

Adamari López defendió al hombre del mensaje de este caso y aseguró que quizás no sabía que tenía esas imágenes ahí.

La boricua indicó que cuando termina con alguien conserva este tipo de fotos, pero confiesa que no las va a ir a ver posteriormente. “En mis redes sociales, las parejas que he tenido, no he borrado nunca nada, en algún momento he guardado álbumes de cosas, que no sé dónde están, pero están ahí”, sostuvo.

Amara La Negra, por su parte, le comentó a la persona que les escribió que si siente que algo anda mal, pues debería borrar todas esas imágenes.

Sin embargo, la ‘Chaparrita de Oro’ apostó porque mejoren su comunicación y así superen este problema.

