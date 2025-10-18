Adamari López recuerda sus inicios en la televisión

Adamari López, presentadora de televisión, recordó en su cuenta de Facebook cómo fue su experiencia cuando comenzó en la pantalla chica.

En un video, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dijo cómo se sintió cuando la llamaron para el show matutino Hoy, de la cadena Telemundo.

“Hola, mis amores bellos, un besito grande para todos, aquí estoy preparándome para mi jornada laboral y pensando precisamente en esa jornada laboral, me recuerdo de mis inicios en la conducción, cuando hace 13 años María López y Arena Falcón me ofrecieron trabajar en el programa de la mañana. Yo no me lo podía creer. Me habían invitado también a Despierta América y era un sueño que quería lograr, me preparé para eso”, afirmó.

La boricua explicó que le gustó mucho compartir con figuras como Azucena Cierco, Rashel Díaz, Daniel Sarcos, Omar Germenos, de las que aprendió mucho.

Adamari López recuerda sus comienzos en la pantalla chica

Adamari recordó que antes de entrar a Hoy, se asesoró con María Celeste Arrarás, quien estuvo al frente de programas como Al Rojo Vivo.

“Estuve como un mes y medio, dos meses, empapándome, preparándome para estar en el programa. María Celeste Arrarás también me ayudó muchísimo y me dio tips para sentirme segura dentro de ese trabajo que iba a hacer y hoy día me siento agradecida y afortunada en momentos importantes de la producción hispana, de servir como guía para nosotros los latinos y que vivimos fuera de nuestro país, de mantenerlos informados de lo que hay en la actualidad, en el mundo y que nos compete a nosotros los latinos”, explicó.

La famosa dijo que ahora está en España por su trabajo en Desiguales, algo que agradece, pues siente que la conducción es un sueño que la llena de ilusión y de alegría.

“Estoy agradecida con Dios, con las personas que me han ayudado a lo largo de mi trayectoria para lograr lo que eran mis sueños”, afirmó en el video en el que exhortó a la gente a luchar por alcanzar sus metas.

