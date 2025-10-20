André Jardine revela molestias por parte de Henry Martín en el América

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, aseguró que el delantero mexicano Henry Martín se encuentra bastante molesto por la situación que está viviendo dentro de la institución azulcrema por la gran cantidad de lesiones que han venido afectando su ritmo deportivo para poder estar presente en los partidos; esto ha causado una baja participación en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El atacante mexicano apenas ha logrado disputar un total de tres partidos de los 12 juegos disputados hasta la fecha en el torneo azteca, quedando además fuera del reciente Clásico Jóven disputado ante la Máquina de Cruz Azul, compromiso que justamente perdieron 2-1 para caer hasta la tercera posición de la tabla de clasificación para la Liguilla.

André Jardine afirma que pidió a Allan Saint-Maximin. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Sería muy importante que él mismo te contestara sobre sus sensaciones, voy a hablar de como lo percibo. Obviamente está muy molesto con la situación. Me imagino que no debe estar siendo fácil para él”, expresó Jardine justo antes del duelo ante los cementeros tras ser cuestionado sobre su situación por diversos medios de comunicación.

Jardine consideró que la mala suerte ha sido el principal factor en todos los problemas que le han ocurrido a este delantero; aunque también consideró que la falta de descanso que llegó a tener en un momento de su carrera puede estar causando las repercusiones actualmente y es por eso que deben protegerlo de sufrir cualquier lesión de gravedad.

“Esta última lesión es pura mala suerte porque estaba muy cerca de regresar, pero también un jugador tan importante en los últimos años en América. Siempre estando y siempre metiendo goles. Se sumaba a la importancia que tenía en la selección, fechas FIFA. Casi sin vacaciones, lo que pasó con él es que su cuerpo no tuvo descanso por algunos años consecutivos, su cuerpo decidió descansar un poco”, explicó.

“De a poco vamos a ver al Henry que conocemos con las mismas ganas. Con la misma hambre y calidad, porque sigue siendo el Henry que conocemos y seguimos contando mucho con él“, agregó Jardine en sus declaraciones.

El delantero del Club América apuesta por un gran futuro de su compatriota en la selección. Crédito: Imago7

Para finalizar, el entrenador de las Águilas del Club América se mostró optimista por el rendimiento que ha mostrado el equipo en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX y al mismo tiempo considera que Martín podrá recuperarse lo antes posible para seguir ayudándolos en la lucha por un nuevo título de campeón.

“Cuando esté bien nos va ayudar mucho, va a aportar mucho a la institución y siento que la historia de Henry con América aún no terminó, no tengo duda. Y el próximo capítulo que va ser mejor que este, está por venir y está muy cerca de empezar para él”, concluyó.

