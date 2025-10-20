Eduardo Camavinga asegura que dejará una huella en el Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, se mostró enfocado en poder alcanzar la gloria dentro del cuadro merengue gracias a los objetivos que pueda lograr a lo largo de su carrera profesional; esto a pesar de la difícil temporada que ha registrado a causa de las lesiones que no le han permitido mostrar su máximo nivel.

Estas declaraciones las realizó el jugador de 22 años durante una entrevista ofrecida para Telefoot, donde reveló que el desgaste físico y emocional que le causaron cuatro lesiones distintas que lo mantuvieron fuera de juego durante largos periodos.

“¿Estoy en paz con mi cuerpo ahora? Sinceramente, estoy en paz, pero hoy no voy a darle más vueltas al tema”, inició Camavinga en sus declaraciones.

“¿Las cuatro lesiones? Para ser sincero, nunca se llevan bien. Creo que la más dura fue la última, que duró seis semanas. Fue tan dura que no se lo conté a mis padres inmediatamente porque esperaba recibir buenas noticias. Sobre todo, había entrenado como un loco, dos veces al día… y luego, verme apartado por una lesión que se podría haber evitado, en el tobillo, donde nunca me había lesionado antes, me dolió mucho”, agregó.

Eduardo Camavinga salió lesionado en el encuentro ante Liverpool. Crédito: AP

A pesar de todo esto el centrocampista se mostró confiado en poder dejar una huella dentro del Real Madrid al considerar que todavía tiene una corta edad para poder estar muchos años más dentro de la casa merengue y convertirse en todo un referente tal y como lo consiguieron figuras como Luka Modric y Sergio Ramos.

“¿Dejaré huella en el Real Madrid? Sí, sin duda. Estoy viviendo un sueño. No todo el mundo tiene la oportunidad de jugar en el mejor club del mundo. Tengo que aprovecharlo al máximo. Estoy muy feliz en el Real Madrid”, resaltó.

“Lo más importante es ayudar al equipo, pero hay ciertos momentos en los que tienes que saber hacer cosas distintas. Hay que saber ayudar al equipo al máximo, y si a veces tienes que jugar en otras posiciones es normal. Después, a largo plazo, no. Siempre lo más importante es el equipo. ¿Me vais a hacer la pregunta del lateral izquierdo? No, lateral izquierdo no. En el centro del campo, sí”, concluyó Camavinga

En lo que va de temporada el jugador apenas suma un total de 141 minutos divididos en seis partidos bajo las órdenes de Xabi Alonso dentro del Real Madrid, por lo que debe seguir trabajando en su recuperación para poder estar más tiempo dentro del terreno de juego y ayudar al equipo a seguir sumando victorias.

