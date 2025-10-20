Juego 7 Blue Jays vs. Mariners: horario y dónde ver el duelo para llegar a la Serie Mundial
El ganador del Juego 7 se enfrentará a los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial, que comenzará a finales de esta semana
El Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners definirá este lunes al rival de los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025.
Tras su victoria 6-2 en el Juego 6, los Blue Jays lograron extender la serie y forzar un decisivo encuentro en el Rogers Centre. La cita será este lunes 20 de octubre, en un juego a todo o nada por el título del joven circuito.
Hora y dónde ver el Blue Jays vs. Mariners
El juego comenzará a las 8:08 p.m. (hora del Este) y se podrá ver en vivo a través de la cadena FOX, además de estar disponible en streaming por Fox One.
Será una jornada cargada de emoción para los seguidores del béisbol en la Costa Este, con el partido disputándose en horario estelar y en simultáneo con el Monday Night Football.
El ganador del Juego 7 se enfrentará a los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial, que comenzará a finales de esta semana.
La serie entre Blue Jays y Mariners se encuentra empatada 3-3, tras los siguientes resultados:
- Mariners 3-1 Blue Jays
- Mariners 10-3 Blue Jays
- Blue Jays 13-4 Mariners
- Blue Jays 8-2 Mariners
- Mariners 6-2 Blue Jays
- Blue Jays 6-2 Mariners
Sigue leyendo:
–La gerencia de los Mets se inclina hacia el poder Japonés de Munetaka Murakami
–San Diego Padres confirmó que apostadores amenazaron de muerte al exmanager Mike Shildt
–Los Yankees inician reestructuración para 2026 con despidos y la advertencia de “no hay excusas”