Juego 7 Blue Jays vs. Mariners: horario y dónde ver el duelo para llegar a la Serie Mundial

El Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners definirá este lunes al rival de los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025.

Tras su victoria 6-2 en el Juego 6, los Blue Jays lograron extender la serie y forzar un decisivo encuentro en el Rogers Centre. La cita será este lunes 20 de octubre, en un juego a todo o nada por el título del joven circuito.

Hora y dónde ver el Blue Jays vs. Mariners

El juego comenzará a las 8:08 p.m. (hora del Este) y se podrá ver en vivo a través de la cadena FOX, además de estar disponible en streaming por Fox One.

Será una jornada cargada de emoción para los seguidores del béisbol en la Costa Este, con el partido disputándose en horario estelar y en simultáneo con el Monday Night Football.

El ganador del Juego 7 se enfrentará a los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial, que comenzará a finales de esta semana.

La serie entre Blue Jays y Mariners se encuentra empatada 3-3, tras los siguientes resultados:

Mariners 3-1 Blue Jays

Mariners 10-3 Blue Jays

Blue Jays 13-4 Mariners

Blue Jays 8-2 Mariners

Mariners 6-2 Blue Jays

Blue Jays 6-2 Mariners

