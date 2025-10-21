Eddie Hearn arremete contra Tyson Fury por priorizar una trilogía con Usyk 

El deseo de los aficionados británicos de ver un duelo entre Tyson Fury y Anthony Joshua parece alejarse nuevamente debido a que el “Gypsy King” no tiene en sus planes enfrentarse a su compatriota mientras planea su regreso al cuadrilátero tras haberse retirado de deporte de manera profesional.

Esto se debe a que la intención de Fury es poder concretar la tercera pelea contra el ucraniano Oleksandr Usyk para intentar quitarle los cinturones de campeón de los pesos pesados que ostenta tras las dos victorias que registró previamente.

Ante este hecho el promotor Eddie Hearn, responsable de la carrera de Anthony Joshua, expresó su inconformidad ante esta decisión durante una entrevista ofrecida para Sky Sports, asegurando que insistir en una trilogía con Usyk no tiene sentido deportivo ni genera el mismo interés entre los fanáticos.

Tyson Futy podría regresar a los cuadriláteros contra Anthony Joshua. Crédito: Isaac Brekken | AP

“A nadie le interesa Fury contra Usyk, a nadie le interesa AJ contra Usyk, (los aficionados) lo han visto dos veces y fue el mismo resultado en ambas ocasiones. La gente está interesada en AJ contra Fury”, expresó.

Después de caer dos veces frente a Usyk, Tyson Fury decidió dar un paso al costado y anunciar su retiro. Sin embargo, todo apunta a que volverá a pelear en 2026 para intentar medirse nuevamente con el campeón indiscutido ucraniano, esto a pesar que muchos le piden enfrentarse contra joshua para poder medir sus fuerzas.

Para el titular de Matchroom Boxing, tanto Fury como Joshua (quien también sufrió dos derrotas ante Usyk) deberían mirar hacia adelante en lugar de buscar una revancha imposible.

“(Fury) Es un competidor como AJ, la única persona que ha vencido a Tyson Fury es Oleksandr Usyk, lo ha vencido dos veces y de manera justa. Fueron dos buenas peleas, dos peleas competitivas. Lo mismo con AJ. La primera pelea fue un poco más amplia, la segunda fue muy competitiva”, manifestó.

Bob Arum asegura que Tyson Fury no volverá a pelear. Crédito: Francisco Seco | AP

“Una trilogía no tiene sentido”

El representante británico considera que, cuando un boxeador pierde en dos ocasiones ante el mismo rival, no existe justificación para una tercera pelea, especialmente si los resultados fueron claros.

“A Joshua le encantaría volver a pelear con Usyk. Pero también entiende que no es una pelea que pueda pedir por ahora, ya que viene de una derrota y ya ha perdido contra él dos veces. Así como la realidad es que Tyson Fury viene de dos derrotas. Que se dé una trilogía con alguien que esté 2-0 abajo no es algo que pase a menudo”, detalló

“No sé a qué se debe el retraso de lo inevitable, de simplemente aceptar (la pelea con Joshua). Creo que sí (debe ocurrir la pelea) ¿Por qué retrasar lo inevitable?”, concluyó Hearn en sus declaraciones.

