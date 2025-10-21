Foro Billboard Latino recomienda cautela en las redes ante endurecimiento migratorio en EE.UU.

Este martes se habló sobre las dificultades que enfrentan los artistas latinos ante las restricciones migratorias en Estados Unidos durante la Semana de la Música Latina de Billboard. Durante el foro se abordó la importancia de ser cautelosos con lo que publican en las redes sociales para no poner en riesgo sus procesos migratorios.

Varios artistas mexicanos han enfrentado dificultades con respecto a sus visados para trabajar en Estados Unidos. Artistas como Julión Álvarez y las agrupaciones mexicanas Los Alegres del Barranco y Grupo Firme han enfrentado la negativa de visados por parte de las autoridades migratorias estadounidenses para hacer sus actuaciones en este país.

Durante el foro, especialistas señalaron la cautela que las personas que soliciten visa en Estados Unidos deben tener con respecto a lo que publican en redes sociales.

La abogada experta en inmigración Lea A. Salama DiMitri advirtió de que las redes sociales están siendo analizadas por el Departamento de Estado de EE.UU. para todos aquellos que soliciten un visado.

“Con la IA en evolución, el gobierno ha creado una especie de algoritmo para analizar las redes sociales de las personas”, explicó DiMitri. “Ahora nos preocupamos por la gente publicando cualquier cosa política. Ahora la gente tiene que preocuparse por este tipo de comentarios en redes sociales”, afirmó

En una entrevista previa con EFE el director de la agencia organizadora de eventos Loud And Live, Jorge Naranjo, aseguró que el impacto de un visado denegado es detrimental para los artistas. “No solamente por el hecho de no poder venir a trabajar a Estados Unidos, sino a nivel de imagen en el resto de los países del mundo”, dijo Naranjo.

Varios artistas han tenido problemas recientemente con su visado o han sido suspendidos. El cantante español Miguel Bosé sufrió retrasos con su visado de trabajo para EE.UU. y tuvo que cancelar un concierto programado para el 2 de octubre en Nueva York. En sus redes sociales el músico explicó que las visas no llegaron a tiempo a pesar de que fueron solicitadas con varios meses de antelación.

La visa del cantante mexicano Julión Álvarez fue revocada. Esto le impidió presentarse en un concierto con entradas agotadas en mayo en Texas. El artista explicó que esto se tradujo en una pérdida millonaria por concepto de producción y campañas promocionales algo que generó pérdidas que superaron los dos millones de dólares en producción y campañas promocionales,

El visado de Los Alegres del Barranco fue cancelado tras mostrar imágenes vinculadas a un narcotraficante, y a los mexicanos Grupo Firme, les suspendieron en junio su participación en el festival La Onda Fest, en California, por retrasos administrativos.

De acuerdo con Naranjo estos problemas con el visado se convierte en “una cadena completa que afecta a toda la economía alrededor del concierto”.

Sigue leyendo:

Sean “Diddy” Combs inicia el proceso de apelación tras ser condenado a cuatro años de prisión

Christian Nodal y Rauw Alejandro encabezarán el espectáculo en los Latin GRAMMY 2025

Lupillo Rivera explica su papel en posible filtración de material íntimo con Belinda