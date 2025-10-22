Mark Wahlberg se mudará a la mansión en Florida que acaba de comprar

Hace unos días se dijo que Mark Wahlberg estaba comprando una mansión valorada en $45 millones de dólares, ahora esta compra se ha hecho oficial y es ha podido saber que el actor solo pagó $37 millones de dólares por el lugar.

Al parecer, los vendedores de la casa en Florida la estuvieron intentando vender durante meses y la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

Según ‘New York Post’ la intención del actor es mudarse a Florida, aunque hay que recordar que en 2022 se mudó de California a Nevada e hizo varias inversiones allá. Por los momentos él no ha dado declaraciones en las que hable sobre las razones por lo que ha decidido mudarse al otro lado del país.

La propiedad recién comprada fue ofertada a través de la página web de Douglas Elliman, y en el listado se describía como “una obra maestra arquitectónica y una propuesta exclusiva que representa la cumbre de la vida de lujo en el sur de Florida”.

Además de sus múltiples comodidades y lujos, puede que lo que más haya atraído al actor fuera su estilo italiano, una especia de réplica de una propiedad en el Lago de Como. “Esta finca de estilo italiano contemporáneo es uno de los complejos residenciales más distinguidos e impecablemente ejecutados de Estados Unidos”, dice el listado.

Está construida en un lote de más de dos acres y su construcción data de 2017. La casa principal tiene una extensión de 17,797 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al exterior la propiedad también cuenta con extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Rebajan el precio de la antigua casa de Ellen DeGeneres en Carpinteria

• Piden $10 millones de dólares por antigua mansión de Jerry Bruckheimer

• Piden $23 millones de dólares por casa de Ellen Barkin en Nueva York