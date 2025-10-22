Billboard Latin Music Awards 2025: Horario, dónde ver y artistas más nominados

El jueves 23 de octubre se celebrarán los Billboard Latin Music Awards 2025 en el James L. Knight Center de Miami, Florida. Esta gala reconoce lo mejor de la música latina durante el último año en un evento que contará con la presencia de decenas de celebridades.

Los Billboard Latin Music Awards 2025 reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, según datos de las listas semanales de Billboard. La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8:00 p.m.

Son varios los reconocimientos especiales que se entregarán durante la ceremonia. El cantante puertorriqueño Bad Bunny, que recibirá el reconocimiento como “Artista Latino del Siglo 21”; Laura Pausini que será reconocida con el “Premio Billboard Ícono”; Peso Pluma obtendrá el Premio “Vanguardia” y Elvis Crespo será galardonado con el Premio “Salón de la Fama”.

Además varios artistas figuran en la lista de los más nominados de la noche, en donde se reconocerá el talento musical en un total de 49 categorías. El boricua Bad Bunny estableció un récord histórico en esta edición al obtener un total de 27 nominaciones.

El grupo regional mexicano Fuerza Regida obtuvo 15 menciones, en categorías como artista del año, Global 200 artista latino del año y álbum regional mexicano del año por “111XPANTÍA”.

Rauw Alejandro figura en la lista de los más nominados con un total de 14 menciones en categorías como artista del año, gira del año y “Top Latin Album” del año por “Cosa Nuestra”. La colombiana Karol G logró 10 nominaciones, entre ellas canción del año para “Si antes te hubiera conocido”, “Hot Latin Songs” artista del año, femenina; y álbum “Latin Rhythm” del año por “Tropicoqueta”.

Tito Double P obtuvo un total de 10 nominaciones mientras que el artista mexicano Peso Pluma logró nueve nominaciones.

Durante la gala varios artistas se presentarán en vivo en el escenario entre ellos Peso Pluma, Karol G, Feid, Laura Pausini y Myke Towers, entre otros. Daddy Yankee regresará al escenario de los Billboard Latin Music Awards 2025 para interpretar en vivo su nuevo tema “Sonríele”.

Además durante la gala se presentará el tema “Somos Más”, el himno oficial en español para la cobertura de Telemundo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretado por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.

