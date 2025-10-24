Johnny Depp regresará a Hollywood con “Un cuento de Navidad”

El actor Johnny Depp regresará a las grandes producciones de Hollywood. El famoso intérprete protagonizará la nueva versión del clásico ‘Un cuento de Navidad’, de Charles Dickens, de la mano con Paramount Pictures.

De acuerdo con diversos medios como Variety y The Hollywood Reporter, Paramount está en negociaciones finales para versionar el clásico de Dickens, una historia que ha sido adaptada con frecuencia en el cine. La cinta llevará por título: “Ebenezer: Un cuento de Navidad”

De cerrarse el acuerdo, Paramount planea lanzar el proyecto el 13 de noviembre de 2026, según informó Variety. El largometraje será dirigido por Ti West, la cineasta de terror responsable de las películas X, Pearl y MaXXXine. El guión está a cargo de Nathaniel Halpern, mientras que Emma Watts será la productora.

Johnny Depp compartirá el protagonismo con Andrea Riseborough, conocida por sus papeles en cintas como “Oblivion” y “To Leslie”.

Paramount describe esta nueva versión como “una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentar su pasado, presente y futuro y luchar por una segunda oportunidad”.

Johnny Depp interpretará a Ebenezer Scrooge, el malhumorado y avaro anciano que odia la Navidad. La historia transcurre en Londres en el siglo XIX. La noche de Navidad Scrooge recibe la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras en un intento de salvarse de un tormento en el más allá.

Esta cinta marca el regreso de Johnny Depp tras el tormentoso y mediático juicio que enfrentó contra su expareja, la también actriz Amber Heard.

En 2022, tras un polémico juicio, Amber Heard y Johnny Depp fueron declarados culpables de difamación mutua. En 2018 Amber Heard escribió una columna de opinión en la que alegaba ser víctima de violencia doméstica, aunque no mencionó a Depp. El actor acusó a la actriz de difamarlo con la publicación de este artículo.

Durante el juicio civil ambos aseguraron que la relación era violenta y abusiva. Depp aseguró que también fue víctima de maltrato por parte de Amber Heard. Durante el proceso, Johnny Depp fue despedido de la franquicia ‘Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos’ en 2020. Desde entonces ha participado en proyectos fuera de Hollywood como Jeanne du Barry.

