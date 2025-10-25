Tyson Fury descarta regresar al boxeo: “No tengo ninguna razón para volver”

El reconocido boxeador británico y antiguo campeón mundial, Tyson Fury, decidió acabar con la polémica que se ha generado las últimas semanas con respecto a su posible regreso a los cuadriláteros y ha dejado claro que su etapa como boxeador profesional ha terminado.

A sus 37 años, el excampeón británico asegura sentirse pleno fuera del cuadrilátero y sin ningún deseo de volver, sin importar cuánto dinero le ofrezcan o qué tan grande sea la propuesta; situación que acaba así con el posible combate que estaría negociando con el campeón indiscutido de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, o con el también británico Anthony Joshua.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para FurociTV, donde el “Gypsy King” fue tajante sobre su postura al asegurar que no tiene ningún sentido poner en riesgo su salud tras ya haberse retirado.

“Para mí, ¿qué sentido tiene?. Si me das otros 100 millones de dólares, ¿qué voy a hacer con ellos? No tengo ninguna razón para volver a un ring de boxeo. Tengo 37 años y me han dado una paliza durante los últimos 25, ¿para qué quiero volver al boxeo?”, expresó.

Fury explicó que durante sus primeros años como profesional el panorama era muy distinto. En ese entonces, su motivación estaba ligada a los logros, al dinero y al reconocimiento, pero destacó que eso ya no es algo que lo motive como antes.

“Antes era por el dinero, los títulos, todas esas cosas. Pero ahora tengo más dinero del que puedo gastar, tengo cinturones y títulos ilimitados, ¿y eso me hace más feliz? No. ¿Fue la persecución mejor que la victoria? Sí”, confesó el ‘Gipsy King’.

El exmonarca de los pesos pesados reflexionó también sobre lo que significa haber alcanzado la cima. Para él, el proceso de ascenso fue mucho más satisfactorio que mantenerse en el trono.

Eddie Hearn se molesta ante deseo de Fury para enfrentar a Usyk. Crédito: Jon Super | AP

“La escalada fue mejor que la maldita cima de la montaña, para ser justos. Siempre es así… Ya no tengo objetivos, no tengo más. Podría volver al boxeo en cualquier momento, pero simplemente no quiero, ¿sabes?… Puedes ofrecerme mil millones hoy y no me haría cambiar de opinión, no me emocionaría porque ya superé ese punto de preocuparme por lo que piensen los demás”, concluyó el inglés.

En días recientes, el promotor Frank Warren había insinuado que Fury podría regresar para cerrar la trilogía frente al campeón ucraniano Oleksandr Usyk. Sin embargo, las declaraciones del británico parecen echar por tierra cualquier esperanza de ver ese combate.

