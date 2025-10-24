Pitbull Cruz no quiere que el Canelo Álvarez que no se retire

El boxeador mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, no cree que su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez esté cerca de anunciar su retiro, especialmente después de su reciente derrota ante el estadounidense Terence Crawford en la que perdió el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Para Cruz, el deseo de todo boxeador es salir del ring como un campeón indiscutido, lo que sugiere que Canelo podría volver en busca de un nuevo título o, al menos, para finalizar su carrera con una victoria significativa.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde sostuvo que la decisión final sobre cuándo ponerle fin a su carrera corresponde únicamente a Canelo; aunque reconoce que si decidiera retirarse ahora, sería completamente válido y digno de respeto.

“Pues yo creo que ya ha conseguido todo lo que él ha querido, creo que ha sido muy criticado, pero a final del día uno nunca es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, a final del día, si él decide estar aquí dentro del boxeo profesional, yo creo que es como todo boxeador que se quiere retirar bien, siendo un campeón sólido. Creo que si toma una o dos peleas más es para retirarse bien”, expresó.

La reciente derrota de Canelo ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en Las Vegas marcó la tercera caída del mexicano en su carrera profesional. Además, se sabe que Canelo tendrá que someterse a una cirugía en su codo derecho antes de poder pensar en su regreso al cuadrilátero.

Entre las opciones que el “Pitbull” considera más atractivas están las revanchas, bien sea con Crawford o con Dmitry Bivol. También mencionó que una pelea con Artur Beterbiev podría ser un enfrentamiento emocionante para Canelo.

“Pues creo que hay muchas peleas muy interesantes y podría ser la revancha ya sea con Bivol o con Crawford. Hacer una pelea con Beterbiev también estaría bien. Pero ya él decidirá con qué peleador quisiera pelear”, agregó el pugilista azteca en sus declaraciones.

Por otro lado, Isaac Cruz se prepara para su próxima gran oportunidad el próximo 6 de diciembre para defender su campeonato interino súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Lamont Roach en San Antonio, Texas en una pelea que podría darle la oportunidad de luchar por el título mundial.

