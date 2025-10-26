El mal olor llevó a descubrir el cadáver de una mujer en El Bronx

La Policía de Nueva York investiga la muerte de una mujer de 53 años cuyo cuerpo fue encontrado el jueves por la tarde dentro de su apartamento en el vecindario de Norwood, en El Bronx, informó amNY.

De acuerdo con el medio local, los agentes de la 52ª Comisaría respondieron a un llamado de control de bienestar alrededor de las 4:39 de la tarde en el 115 East Mosholu Parkway North.

Al ingresar a la vivienda, encontraron a la mujer sin signos vitales. Los equipos de emergencias médicas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Fuentes policiales citadas por amNY indicaron que la víctima presentaba signos visibles de trauma, aunque por el momento no está claro si las heridas fueron causadas por un acto violento o por otras circunstancias.

Según la investigación inicial, un vecino alertó a la policía después de no haber visto a la mujer por varios días y percibir un fuerte olor proveniente del apartamento. Esto llevó a los oficiales a realizar la visita de verificación.

El Departamento de Policía de Nueva York señaló a amNY que la causa exacta de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense Jefe, mientras continúan las pesquisas.

