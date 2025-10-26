F1: Lando Norris gana el GP de México y arrebata el liderato del Mundial a Oscar Piastri

El británico Lando Norris (McLaren) conquistó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, vigésima cita del Mundial de Fórmula 1, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con este triunfo, Norris no solo sumó su décima victoria en la categoría, sino que además le arrebató el liderato del campeonato a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien finalizó en la quinta posición.

El piloto inglés, de 25 años, dominó en suelo mexicano y consiguió su sexta victoria del año, escoltado por Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo lugar y Max Verstappen (Red Bull) en el tercero. La carrera concluyó con el coche de seguridad virtual en pista, situación que afectó al neerlandés cuando intentaba alcanzar al monegasco.

Con este resultado, Norris lidera el Mundial con 357 puntos, uno más que Piastri, a falta de cuatro Grandes Premios y dos carreras sprint. Verstappen, tricampeón del mundo, se mantiene tercero a 36 unidades del nuevo líder.

Por su parte, el británico Oliver Bearman (Haas) consiguió su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1 al finalizar cuarto, justo por delante de Piastri. Detrás llegaron los Mercedes del debutante Andrea Kimi Antonelli y de George Russell, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) culminó octavo.

El francés Esteban Ocon (Haas) cerró en la novena posición y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), quien remontó seis lugares, se llevó el último punto disponible al terminar décimo.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Brasil, que se disputará el 9 de noviembre en el histórico circuito de Interlagos, en São Paulo.

