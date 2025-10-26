Lori Loughlin y Mossimo Giannulli vendieron su casa en Hidden Hills

Hace unas semanas Lori Loughlin y Mossimo Giannulli anunciaron su separación tras 28 años de matrimonio, pero no todo ha sido malas noticias. Pues la actriz y Giannulli acaban de firmar el contrato de venta de una casa que intentaron vender durante casi dos años.

La propiedad recién vendida está ubicada en Hidden Hills, California, y entró por primera vez al mercado de bienes raíces a inicios del 2024 por $17.5 millones de dólares, la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando y en febrero de este año estuvo disponible por $16.5 millones de dólares.

Ahora se ha informado que la venta se cerró por casi $15 millones de dólares, aunque es una cifra menor a lo que esperaban recibir, sigue siendo mayor a los $9.5 millones de dólares que pagaron por el sitio en 2020.

Aunque la venta de esta mansión en específico se ha concretado, ‘TMZ’ pronostica que este divorcio será bastante polémico porque aparentemente no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse y la actriz podría no recibir nada.

Tras el anuncio de la separación también ha surgido mucha información sobre la vida de ambos en los últimos meses, por ejemplo, se dice que Loughlin estaba viviendo en Los Ángeles y Mossimo en Sun Valley, Idaho. Es decir, que estaban separados desde mucho antes de hacer público el divorcio.

Regresando a la propiedad que acaban de vender, hay que recordar que el agente de bienes raíces Tomer Fridman había declarado a ‘Mansion Global’ que: “Los vendedores no estaban seguros de querer dar el paso. Ahora están comprometidos con el próximo capítulo”. Y parece que el nuevo capítulo es por separada.

También se debe decir que el nuevo propietario tendrá a su disposición una casa principal de 11,800 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, seis baños completos, tres medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

