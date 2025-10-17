Maripily Rivera cuenta la razón por la que decidió reducir el tamaño de su busto 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera contó a Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo, algunos detalles de la reciente operación a la que se sometió en Puerto Rico para cambiarse los implantes y reducir el tamaño de sus senos.

En plena recuperación, la ganadora del reality show La Casa de los Famosos comentó que se siente un poco mejor luego de pasar por el quirófano. “Este huracán no se deja caer”, afirmó al comienzo de la conversación que tuvo con su compatriota.

La también empresaria dijo que se ha apoyado en algunos tratamientos para avanzar más rápido en la recuperación. “Yo estaba un poco débil, pero tengo algo milagroso aquí que es una bombita y te ayuda para tus mareos, tus vómitos, es un suero y te dura los primeros tres días, que son los más fuertes, te ayuda a hidratar, a cicatrizar”.

Luego de esto, Carlos Adyan le preguntó la razón por la que quiso cambiar el tamaño de sus senos y contestó: “Llevo 16 años con mis implantes anteriores y al tocarme cambiarlo, quería reducirlos porque estoy mucho más delgada, el dolor de espalda ya en una edad no lo puedes aguantar, pero es por salud, lo hice más por eso que por vanidad. Aproveché el cambio para hacerme una reducción de 800 CC a 650”.

Maripily Rivera habla de “la bomba del dolor”

Poco después de su operación, la creadora de contenido ha insistido en que este tratamiento la ha ayudado un montón a recuperarse más rápido.

“Este dispositivo portátil administra medicamentos analgésicos de forma continua, permitiendo un alivio constante sin necesidad de inyecciones repetidas ni hospitalización prolongada. Su diseño simple y seguro le permite al paciente moverse con mayor libertad durante el proceso de recuperación, reduciendo molestias y facilitando una recuperación más tranquila y cómoda”, dijo para acompañar un video en el que se veía a una enfermera atenderle.

Además de esto, señaló: “El dispositivo es preparado de manera personalizada, teniendo en cuenta características propias de cada paciente como lo son la edad, enfermedades prexistentes, alergias y el tiempo de cirugía programado”.

