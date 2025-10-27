El concierto de los Jonas Brothers en Orlando incluyó a Sebastián Yatra y a Auliʻi Cravalho

Este domingo 26 de octubre, los Jonas Brothers cumplieron con su primera fecha de la gira ‘JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour’ en Orlando, Florida.

La gira de celebración de los 20 años de los Jonas Brothers han incluido artistas invitados en todos sus shows, y en el de Orlando decidieron tener temática de Disney a través de sus invitados.

Sebastián Yatra subió al escenario para cantar ‘Dos oruguitas’ (2021), la canción que forma parte de la banda sonora de la película ‘Encanto’, la misma que el cantante colombiano cantó en la ceremonia de los Oscar de 2022.

Hay que recordar que Yatra y los Jonas Brothers publicaron en 2019 una canción juntos, llamada ‘Runaway’, en la que también participan Daddy Yankee y Natti Natasha. Esta canción también la cantaron en vivo en el concierto de este 26 de octubre.

Yatra y los Joe, Nick y Kevin también aprovecharon que estaban reunidos para grabar algunos videos que compartieron en sus cuentas de TikTok.

El show de Orlando también contó con Auliʻi Cravalho, actriz y cantante conocida por ser la voz en inglés de la protagonista de la película de Disney ‘Moana’.

Cravalho cantó ‘How Far I’ll Go’ la canción que fue nominada a un premio Oscar como Mejor Canción Original. Esta forma parte de la primera parte de ‘Moana’, estrenada en 2016.

Kevin Jonas estrenará una canción en solitario

Sebastián Yatra y Auliʻi Cravalho no fueron las únicas sorpresas del show, pues Kevin Jonas presentó en exclusiva para los asistentes ‘Changing’, su nueva canción en solitario que estará disponible en las plataformas digitales a partir del 20 de noviembre.

