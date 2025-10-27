Karina Banda revela en qué consiste la fórmula triple C a la hora de vestir 

Karina Banda, presentadora de televisión, es una personalidad cercana a su público, pues no solo comparte momentos de su día a día, sino que aconseja acerca de algunos trucos ideales para la moda.

Recientemente, la mexicana compartió un video en el que habló de la técnica de la triple C, que puede ser muy útil para no caer en desesperación a la hora de acudir a un evento.

¿En qué consiste esta fórmula? La periodista explicó de forma detallada los pasos que representan cada letra:

Código de vestimenta: “Siempre pregunta si hay un código de vestimenta, parece obvio, pero muchas veces ni lo hacemos. Ya ahí, mi amiga, empieza el caos. Esa pregunta va a ser tu guía para saber, por ejemplo, si es un evento formal o informal”.

Clima: la conductora de televisión considera que este es un factor determinante, debido a que si no se tiene claro las condiciones que puede haber, estarás incómodo.

Confianza: en este aspecto, Karina Banda dijo que estar cómoda y segura ayuda a tener una imagen consolidada. “Por ejemplo, unos zapatos que además de que sean lindos, sean cómodos y que claro, con los que puedas caminar”.

Como tip adicional, la presentadora del programa Desiguales dijo: “Porque recuerda que la clave de cualquier look no está en lo que vistas, sino en la actitud. Si te sientes bien, eso es lo que proyectas”.

La mexicana consideró que si se siguen estos pasos se puede encontrar fácilmente calma para tomar decisiones y así tener un look ideal para cualquier ocasión.

Sus seguidoras agradecieron este contenido y por eso le dejaron mensajes como: “Bella”, “Muy cierto”, “Siempre bien puesta”, “Te la sabes todas, más información del código. Tú luces bella con todo”.

