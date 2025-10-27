Presentadora dominicana lanza fuerte mensaje contra Caramelo

La presentadora Marielys González ha hecho duras acusaciones contra Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, a quien le reclama haberla enamorado y luego dejarla. Esto habría ocurrido en medio de la ruptura del dominicano con Manelyk González.

En un reciente mensaje que publicó en su cuenta en Instagram y que fue mostrado por programas como En Casa con Telemundo, la modelo dijo: “Hablemos de este, que viene a República Dominicana, nos conocemos por trabajo, me enamora y me vende un mundo de ensueño”.

Nueva controversia de Caramelo

Luego de esto, comentó: “Estuvimos muy juntos, y sé que yo le encanté mucho más de lo que él me gustó a mí. Me invitó para Dajabón y Santiago y creyó que podía salirse con la suya bloqueándome para luego andar detrás de Manelik, pero bebé, conmigo no. 💋✨ ¡MANELIK SUELTE ESO, QUE NO SIRVE!”.

Su mensaje llega poco después de que circularan imágenes de Caramelo y Manelyk se vieran muy juntos luego de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados el jueves de la semana pasada en Miami.

El fin de semana también circularon algunas imágenes de los creadores de contenido disfrutando de una divertida noche en un local nocturno de la Ciudad del Sol.

En redes sociales, muchos han hablado de esta nueva controversia que enfrenta el expelotero dominicano.

“Ay, Caramelo, mi chico, me lo involucran y de paso estaba soltero”, “Pero él estaba soltero, ¿cuál es el problema?”, “Lo excusan mucho, pero si hubiera sido al revés acabarían a Mane, en fin, el machismo”, escribieron algunos usuarios para defenderlo, pues consideran que la presentadora no se debería molestar con él debido a que solo se estaban conociendo.

