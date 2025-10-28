Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres, según reportes

El actor Chris Evans y su esposa Alba Baptista dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, según reportes de medios como TMZ y People. Hasta el momento se desconoce el sexo del bebé y su nombre.

La actriz portuguesa Alba Baptista dio a luz el viernes 24 de octubre, según informó PEOPLE, en Massachusetts.

Baptista y Evans no confirmaron públicamente que estuviesen formando una familia. De acuerdo con Page Six, en junio comenzaron los rumores de que la actriz estaba embarazada luego de que el padre de la actriz, Luiz Baptista, respondiera a una cuenta de un fan deseándole a él y al padre de Evans, G. Roberts Evans III, un feliz Día del Padre. “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”, dijo Luiz Baptista.

En 2023 Evans confirmó su relación con Alba Baptista, con quien llevaba saliendo al menos un año y medio de manera secreta. En un panel de la Comic Con de Nueva York en octubre de 2023, Evans reveló que se contrajo matrimonio con Baptista en dos ceremonias. “Fue realmente genial. Tuvimos dos ceremonias. Una en la Costa Este y otra en Portugal”.

En una entrevista con The Knot, Chris Evans reveló que aprendió a decir la pregunta “¿quieres casarte conmigo?” en portugués para hacerle la propuesta de matrimonio a su ahora esposa.

“Ella es portuguesa, así que aprendí a decir ‘¿Quieres casarte conmigo?’ en portugués. Lo practiqué toda la semana. Lo practiqué tanto que mientras preparaba el desayuno, casi empezaba a decirlo en voz alta. Pensaba: ‘¡Dios mío, no es solo una canción que tengo pegada en la cabeza! ¡Va a soltar el secreto!’. Me puse muy nervioso cuando llegó el momento de hacerlo. De hecho, creo que lo arruiné, pero aún lo sé”, dijo el actor.

El intérprete de ‘Capitán América’ ha manifestado su deseo de formar una familia. En noviembre de 2024, Evans le dijo a Access Hollywood que desea convertirse en padre. “Eso espero. El título de papá es emocionante”, dijo.

Sigue leyendo:

Demi Lovato anuncia su regreso a los escenarios con su gira ‘It’s Not That Deep’

Sabrina Carpenter “arresta” a Anne Hathaway durante su concierto en Nueva York

Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una alfombra roja