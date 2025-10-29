Hispano mató a amigo a balazos dentro de un auto estando borracho: se declaró culpable en Nueva York

Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY).

Anariba se declaró culpable el mes pasado del crimen sucedido la noche del 15 de marzo de este año mientras ambos se encontraban sentados en el asiento trasero de un vehículo estacionado frente a la casa de la víctima en Central Islip.

Según documentos judiciales y las admisiones del acusado durante su declaración de culpabilidad, Anariba y Godínez tuvieron una discusión verbal. Ambos, junto con otras dos personas, habían estado socializando la mayor parte de ese sábado mientras consumían alcohol. El enfrentamiento se intensificó hasta convertirse en violencia mortal después de que Anariba sacara una pistola de 9 mm y le disparara a su amigo tres veces. A pesar de los múltiples balazos en el torso y el brazo derecho, la víctima logró huir a pie a su casa, ubicada a menos de media milla (800 metro) de distancia.

Cuando llegaron los agentes de la Policía del condado Suffolk que acudieron al lugar, intentaron brindarle auxilio a Godínez, quien perdió el conocimiento rápidamente. Una ambulancia lo trasladó al South Shore Hospital, pero finalmente fue declarado muerto.

“Este acto de violencia sin sentido le quitó la vida al señor Godínez Cárcamo”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado. “La sentencia de hoy garantizará que el acusado ya no represente una amenaza para la seguridad pública”.

La madrugada del 18 de marzo detectives de la Brigada de Homicidios de la policía de Suffolk arrestaron a Anariba tras vigilar su casa durante horas. La semana pasada la jueza Karen M. Wilutis lo condenó a entre 25 años y cadena perpetua. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención para deportarlo una vez que cumpla su condena.

En un caso similar, este mes Bryan Ventura Ramírez, joven de 20 años, fue arrestado como sospechoso de balear mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda también en el condado Suffolk (NY). Además un padre y su hijo fueron acusados del homicidio de un joven afuera de lavandería en El Bronx (NYC).

Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. En agosto Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa también en Queens.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. A principios de este mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens. El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.