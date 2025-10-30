El plan de Dave Roberts para el milagro: “Enfocarnos en lo micro y ganar dos veces en Toronto”

La Serie Mundial 2025 llegó a un punto crítico. Los Toronto Blue Jays lideran la serie y tienen la oportunidad de asegurar el campeonato en casa. Por su parte, Los Angeles Dodgers, actuales campeones, necesitan una hazaña: ganar los próximos dos juegos consecutivos en el Rogers Centre para hacerse con el campeonato.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, es consciente de la magnitud del desafío. Sin embargo, en lugar de enfatizar la presión del momento, ha optado por un enfoque mental que busca reducir la carga emocional sobre sus jugadores y enfocarse en las acciones inmediatas.

La “salsa secreta” para la remontada

Interrogado sobre cómo planea evitar que la inmensidad de lo que está en juego abrume a su club, Roberts reveló que la clave del éxito sostenido de su organización reside en la capacidad de simplificar:

“Esa es la ‘salsa secreta’ de cómo hemos podido mantener el éxito: llevarlo a lo micro.”

Para Roberts, la mentalidad de “juego a juego” no es suficiente; la concentración debe ser aún más granular:

Dave Roberts. Crédito: AP

“Simplemente alivia mucha de la expectativa. Tienes que llevarlo a un juego, un pitch, un inning a la vez.”

La exigencia de la ofensiva

Roberts enfatizó que, para comenzar la remontada, sus bateadores deben ser incansables. Necesitan desgastar a los lanzadores de Toronto y obligarlos a realizar una cantidad alta de pitches desde el inicio de los partidos, sin darles oportunidad de tomar un respiro.

“Simplemente tienen que ser turnos al bate implacables del uno al nueve.” A pesar de que el marcador global es favorable a los Blue Jays, Roberts sigue apostando por la capacidad de respuesta de sus jugadores. El objetivo es claro: ganar los juegos en Toronto, donde el equipo se siente cómodo.

“Aprecia que se hable mucho de sus Dodgers que están por segundo año en fila en el Clásico de Otoño, pero dijo que esa forma de pensar, los hace enfocarse. ‘Creo que todos crecimos juntos’, concluyó.”

El manager se mantiene firme en su estrategia de simplificación, entendiendo que solo a través del enfoque en las acciones individuales y el presente inmediato, los Dodgers podrán conseguir las dos victorias consecutivas que los mantengan en la lucha por repetir el título.

