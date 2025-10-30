Lili Estefan acompaña a su hija Lina Luaces a Tailandia para apoyarla en el Miss Universo

La conductora de televisión Lili Estefan acompañó a su hija Lina Luaces en su viaje a Tailandia, en donde la modelo estadounidense de raíces cubanas representará a la isla en el Miss Universo 2025.

En redes sociales, la ‘flaca’, como también es conocida, ha publicado videos de la salida de la reina de belleza desde Miami y algunas paradas que han hecho, en donde el público ha compartido con Lina para desearle lo mejor en busca de la anhelada corona.

“¡Gracias por todo el cariño! Gracias a cada uno de ustedes que llegó a despedirla. Aquí estamos ya en el avión camino a Tailandia. Hija mía, que Dios te acompañe en cada paso que das y cada emoción que sientas. Felicidades, Lina, eestsmos muy orgullosos de ti”, escribió en uno de los videos la famosa.

Lili Estefan se va a Tailandia por el Miss Universo 2025, en donde estará su hija

Luego, compartió un emotivo momento que vivieron cuando la tripulación del avión que los llevará a Tailandia se tomaron una foto con la Miss Universe Cuba poco antes de viajar.

“¡El crew entero que nos atenderá en el avión! Detalles que van derechito al corazón, gracias por este momento”, dijo Lili Estefan para hablar de lo emocionante que fue este hecho.

En el Miss Universo 2025, Lina Luaces es una de las candidatas más mediáticas, debido a la influencia de su madre en la industria del entretenimiento. Muchos estarán atentos a las distintas salidas que tenga la joven, quien busca tener una representación positiva y avanzar en los distintos tops de la noche final del certamen.

De parte de la candidata, recientemente publicó un mensaje para su niña interior y destacarle todo lo que han logrado: “Ojalá pudieras verte hoy como te veo yo. Sé que hubo momentos en los que te sentiste perdida e incomprendida. Intentaste tanto encajar, cuando en realidad siempre naciste para destacar. Pero un día entenderás que aquello que te hacía diferente nunca fueron defectos; eran tu superpoder”.

Ahora, quedará ver todo lo que ha aprendido la miss y su capacidad de resaltar entre un grupo amplio y variado de mujeres.

