Adamari López enseñó su cicatriz de cáncer de mama para crear conciencia

Adamari López es una sobreviviente del cáncer de mama y, a través de sus redes sociales, compartió una postal donde mostró la cicatriz que tiene tras la operación que le hicieron. En el mes de octubre, las campañas para crear conciencia son muchas en todo el mundo, y la conductora de televisión, desde su experiencia, aprovechó para hacer un llamado.

A través de Instagram donde ella dedicó unas palabras a todos aquellos que se mantienen atentos al contenido que comparte, y con gran emoción y agradecimiento, les mostró esta postal a sus seguidores con el fin de que puedan hacer una detección temprana de una enfermedad como esta: “Mi gente linda… hoy, revisando mi celular, apareció esta foto. Y en este mes de prevención del cáncer de seno, me llené otra vez de gratitud“, comenzó escribiendo.

Aunque la actriz de origen puertorriqueño no vivió una situación nada sencilla, aclaró que en esa fotografía veía una persona con nuevas esperanzas y oportunidades para seguir hacia adelante, y desde entonces empezó a aceptar su cuerpo tal y como es, y eso incluye las marcas de victoria que a lo largo de su vida ha tenido.

“En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba”, siguió diciendo sobre su caso para motivar a aquellos que están pasando por una difícil situación.

López tiene 54 años y fue hace dos décadas cuando a ella le detectaron esta enfermedad, dado que se rascó esa área de su cuerpo y llegó a sentir una bolita en su seno que de inmediato le generó preocupación. Luego, de varios chequeos médicos, le indicaron que debía realizarse una biopsia para un mejor diagnóstico, así fue como le dijeron que tenía cáncer de mama.

Por ello, recomienda a las personas que se realicen un estudio para detectar cualquier tipo de enfermedad a tiempo, razón por la cual desde su experiencia ve prudente asistir a consultas regularmente: “Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. El momento de hacerlo… es hoy. Los quiero muchísimo”, expresó Adamari.

